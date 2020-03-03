В Уфе из-за халатности врача 3-летний ребёнок попал в больницу с серьёзным заболеванием

Молодая мама из Уфы пожаловалась на работу врачей в поликлинике № 3. Женщина привела своего 3-летнего ребёнка на прием к терапевту, однако не получила должного лечения. Из-за халатности врачей малыша срочно госпитализировали с серьёзным диагнозом.

27 февраля молодая мама обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру у ребёнка. Не проведя никаких анализов, педиатр высказала мнение, что у ребёнка вирусное заболевание, и его стоит лечить тем же, чем и лечила сама мать. Через два дня женщина с ребёнком пришла на повторный прием, однако и в этот раз никаких анализов сделано не было, а состояние малыша начало ухудшаться.

Высокая температура не сбивалась весь день и ночь, тогда женщина приняла решение обратиться в больницу № 22, где провели анализы и поставили серьёзный диагноз — левосторонняя пневмония, которая при несвоевременном лечении может привести к инвалидности и даже смерти. Женщина не просит наказывать врачей за халатность, но настаивает на том, чтобы все врачи сначала проводили анализы для того, чтобы поставить диагноз. Обеспокоенная мама уверена, что если врачи не будут делать элементарные анализы, болезнь можно запустить, что приведёт к страшным последствиям.