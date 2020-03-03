В Башкирии прошел этап фестиваля народного творчества «Салют Победы»

В Башкортостане состоялись зональные этапы фестиваля народного творчества «Салют Победы». Он посвящен 75-летию Великой Победы. На прошедшем этапе творческие коллективы Иглинского района представили театрализованную программу «Памяти наших земляков».

горячие новости

Главное
«Чтобы с чистым сердцем жить»: православные Башкирии отметили Прощеное воскресенье
ЖКХ
В Башкирии проверяют дома с завышенными платежками за отопление
Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова

В ней самодеятельные артисты воссоздали эпизоды Великой Отечественной войны. В фойе Дворца культуры была организована выставка, на которой были представлены вещи, фотографии, документы, письма иглинцев военных и послевоенных лет. На мероприятии состоялась церемония передачи районам штандарта «Победа» и капсулы с символом Вечного огня.

Это великолепный фестиваль народного творчества, организован на самом высоком организационном и высокохудожественно-творческом уровне. Молодцы работники культуры городов, районов и руководителей администраций. Они внесли вклад в сохранение памяти о подвигах, памяти жертвах, памяти трудов тех поколений, которым мы вечно благодарны.

Рафэль Шафиков, член жюри фестиваля «Салют Победы»