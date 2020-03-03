В Башкирии прошел этап фестиваля народного творчества «Салют Победы»

В ней самодеятельные артисты воссоздали эпизоды Великой Отечественной войны. В фойе Дворца культуры была организована выставка, на которой были представлены вещи, фотографии, документы, письма иглинцев военных и послевоенных лет. На мероприятии состоялась церемония передачи районам штандарта «Победа» и капсулы с символом Вечного огня.