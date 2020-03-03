Стало известно, когда в Уфе откроется фонтан с танцующими журавлями

Мэр города Ульфат Мустафин рассказал, когда стоит ожидать открытие нового фонтана. Водная инсталляция с танцующими журавлями будет открыта уже этим летом. Об этом сообщили Радию Хабирову в ходе выездного «Транспортного часа».

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Фонтан будет открыт в сквере «Дубки» в Орджоникидзевском районе.  Инсталляция получила новый, современный вид, а также изменила форму на прямоугольную. Скульптуры журавлей обязательно будут присутствовать, но уже в отреставрированном виде.  

Фонтан должен быть хорошо виден с проспекта Октября. Само открытие пройдет до начала Всемирной фольклориады, которая в этом году пройдет в Башкирии. Напомним, масштабное мероприятие пройдет на 72 площадках по всей республике с 18 июля по 1 августа.

Фото: Интернет. 