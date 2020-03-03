Ледяной квест: в Уфе возросло количество обращений в травмпункты

В Уфе резко увеличилось количество обращений в травматологические пункты. В городе скользко. На борьбу с наледью городские службы ежедневно выделяют 125 тонн реагентов.
горячие новости
Дворы, тротуары, центральные улицы города превратились в ледяной квест. Особенно тяжело испытание проходят пенсионеры. Хватаются за стены зданий, ищут менее скользкие участки дороги, но все равно теряют равновесие.
Страдают не только пожилые. 15-летняя Вилена Басырова, выходя из магазина, поскользнулась. Девушка получила ушиб позвоночника.
Только за последние пять дней в полтора раза увеличилось количество обращений в травматологический пункт Республиканской детской больницы. По словам врачей, такой рост травм среди детей – из-за гололедицы.
Ранней весной из-за перепадов температуры на дорогах и тротуарах образуется лед. Днем снег тает, а ближе к вечеру, когда столбик термометра опускается ниже 0 градусов, лужи замерзают, и под ногами образуется каток.
Для борьбы с гололедицей в Уфе уже использовали более 25 тысяч тонн реагентов. Городские службы расчищают остановочные пункты, пешеходные зоны, дороги и магистрали. Если же во дворе образовался каток, можно обратиться за помощью.
Во время оттепели, смотря под ноги, не стоит забывать о том, что опасность поджидает и с воздуха. На крышах и козырьках домов образуются глыбы льда. Сосульки в любой момент могут упасть на голову и травмировать. Поэтому прежде, чем пройти рядом с домом, нужно убедиться, что такой маневр безопасен.