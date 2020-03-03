Ледяной квест: в Уфе возросло количество обращений в травмпункты

В Уфе резко увеличилось количество обращений в травматологические пункты. В городе скользко. На борьбу с наледью городские службы ежедневно выделяют 125 тонн реагентов.

Дворы, тротуары, центральные улицы города превратились в ледяной квест. Особенно тяжело испытание проходят пенсионеры. Хватаются за стены зданий, ищут менее скользкие участки дороги, но все равно теряют равновесие.

Очень тяжело ходить, тем более пожилым людям, очень скользко. Раньше солью посыпали, песком, а сейчас по центральным улицам идешь и почти ничего не посыпано даже. Это же безобразие. Или подтает – неужели трактором немножко нельзя соскоблить? Людмила Баранова, пенсионерка

Страдают не только пожилые. 15-летняя Вилена Басырова, выходя из магазина, поскользнулась. Девушка получила ушиб позвоночника.

Упала. У меня болела нога еще, я чуть не кувыркнулась там. Очень больно было. Вначале я не чувствовала, шокирована была. Потом уже от шока отошла, боль сильнее появилась. Вилена Басырова

Только за последние пять дней в полтора раза увеличилось количество обращений в травматологический пункт Республиканской детской больницы. По словам врачей, такой рост травм среди детей – из-за гололедицы.

В основном обращаемость у нас идет с ушибами, ушибами верхних конечностей. Также нижней конечности есть, и с переломами. Ляйсан Хамидуллина, заведующая травматологическим пунктом Республиканской детской клинической больницы

Ранней весной из-за перепадов температуры на дорогах и тротуарах образуется лед. Днем снег тает, а ближе к вечеру, когда столбик термометра опускается ниже 0 градусов, лужи замерзают, и под ногами образуется каток.

Для борьбы с гололедицей в Уфе уже использовали более 25 тысяч тонн реагентов. Городские службы расчищают остановочные пункты, пешеходные зоны, дороги и магистрали. Если же во дворе образовался каток, можно обратиться за помощью.

Если человек обнаружил опасный участок наледи в своем дворе, то он может обратиться в свою управляющую компанию или по телефону единой диспетчерской службы в УЖХ района города. Все телефоны единых диспетчерских служб коммунальных и жилищных организаций города размещены на официальном сайте администрации Уфы. Рената Салахова, начальник отдела пресс-службы администрации г. Уфы