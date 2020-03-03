В Уфе мужчина ударил неприятеля головой о бетонный пол

В последний день зимы в полицию обратились обеспокоенные уфимцы. Жители города рассказали, что по улице Тухвата Янаби происходить пьяная драка. Потасовка закончилась плачевно для 34-летнего мужчины.

Трое работников завода выпивали вместе в квартире 38-летнего уфимца, который внезапно вспомнил, что у него есть неприятель, с которым он давно хочет разобраться. Мужчина договорился о встрече, и в нужном месте оказалось шесть человек, которые не смогли договориться словесно и начали бить друг друга. В ходе потасовки 34-летний друг зачинщика драки получил сильный удар о бетонный пол.