Мэрия Уфы рассказала, на каких улицах будет запрещена парковка

Уборка снега — вопрос, который волнует многих уфимцев. Однако часто коммунальные службы физически не могут убрать снег с территорий, потому что въезд преграждают машины горожан. Однако просьбы убирать автомобили на время очистки территории не работают.

Мэрия города решила пойти другим путём и запретила парковать на некоторых улицах. Для этого на участках будут установленным временные дорожные знаки. Поэтому теперь коммунальщики смогут вызывать эвакуатор и законно убирать мешающие машины.

Издание UfaTime.ru сообщило о тех улицах, парковка на которых будет запрещена. Запрещающие знаки уже установлены на улицах Бикбая и Заводской, где парковаться нельзя в ночное время. Также запрет на парковку теперь действует на улице Батырской, на которой запрещено оставлять машины в ночное время по чётным и нечётным числам в зависимости от стороны проезжей части.