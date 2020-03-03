Жителя Башкирии придавил бык весом в шесть центнеров

Житель Илишевского района получил серьёзную травму на ферме. 61-летний мужчина стал жертвой огромного быка. Несчастный случай произошёл в мае 2019 года, но руководство предприятия скрыло трагедию.

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На летнем пастбище фермер стал жертвой быка весом около шести центнеров. Животное напало на мужчину, повалило и ударило в грудную клетку и живот. Скорую помощь вызвать не удалось, так как на месте пастбища не было связи.

Супруга пострадавшего лично отвезла мужчину в хирургическое отделение Верхнеяркеевской ЦРБ, где обследование показало, что у фермера разрыв селезенки. Гострудинспекция выяснила, что мужчину не проинструктировали перед началом работы, а также не предоставили средства защиты. Также руководство фермы скрыло факт травмы на производстве, поэтому теперь обязано выплатить штраф.

Фото: Интернет. 