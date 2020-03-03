В Уфе школьница попала в больницу после алкогольной вечеринки

14-летняя девочка из Уфы попала в больницу после вечеринки с друзьями. Школьники выпивали алкоголь в доме по улице Кирова, пока восьмикласснице не стало плохо. Издание «КП-Уфа» рассказало подробности случившегося.

На прошлой неделе девочка и её друзья устроили алкогольную вечеринку в квартире у одного из приятелей. Ребята собирались весело провести время, однако девочке стало плохо. Школьнице срочно потребовалась помощь медиков, и её доставили в больницу.

Выяснилось, что девочка получила отравление алкоголем. К счастью, сейчас с восьмиклассницей всё в порядке, её жизни ничего не угрожает. После случившегося девочку ждал серьёзный разговор с родителями и специалистом по делам несовершеннолетних.