В Башкирии молодой парень чудом остался жив после разбойного нападения

23-летний житель Уфимского района обратился в местные правоохранительные органы. Парень заявил, что на него было совершено разбойное нападение. Неизвестный напал на молодого человека с ножом и отнял личные вещи.

Следователи выяснили, что молодой человек шёл домой после работы, когда на него налетел неизвестный. Налетчик нанёс несколько ударов ножом, а потом отнял ботинки, куртку, забрал телефон и скрылся. 23-летний пострадавший чудом остался жив и рассказал всё сотрудникам полиции.

Налетчика быстро нашли — им оказался 30-летний, неоднократно судимый житель села Октябрьский. Несмотря на то, что пострадавший опознал злоумышленника, в квартире грабителя были найдены украденные вещи, и все улики указывают на его причастность к преступлению, сам 30-летний подозреваемый не признаёт свою вину. Мужчину заключили под стражу для дальнейшего расследования дела.