В Башкирии из-за коронавируса создадут 100-тысячный резервный запас масок

Случаев заражения в республике нет. Сегодня, 3 марта,  в Правительстве Башкортостана прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Первый вице-премьер Правительства Андрей Назаров отметил, что коронавирус уже стал влиять на экономику в мире.

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Если ситуация будет развиваться примерно такими темпами, как это происходило до сегодняшнего дня, то мы будем создавать в Башкортостане антикризисный штаб, который нам позволит страховать экономику в целом. Явно, что мир уже начинает использовать сложности в экономике. Это начинается с Китая и отражается на всем мире.

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Руководители ведомств отчитались о готовности к борьбе с заболеванием. В каждом медучреждении республики утвержден алгоритм действий при выявлении больного с подозрением на новую инфекцию. Создан необходимый запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты. На заседании оперативного штаба также приняли решение о создании резервного запаса защитных масок в количестве 100 тысяч штук. Андрей Назаров отметил, что нельзя допустить спекуляций и удорожаний масок. Пока ажиотажного спроса на них нет. У вернувшихся в республику жителей анализы на короновирус показали отрицательный результат.

Граждане России, которые возвращаются, обязаны проходить медицинское наблюдение с обязательным забором материалы для лабораторного исследования. Анализы проводятся в каждом субъекте России, в том числе и на базе лаборатории особоопасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан.

Лира Фарвазова, заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан