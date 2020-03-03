В Башкирии из-за коронавируса создадут 100-тысячный резервный запас масок

Случаев заражения в республике нет. Сегодня, 3 марта, в Правительстве Башкортостана прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Первый вице-премьер Правительства Андрей Назаров отметил, что коронавирус уже стал влиять на экономику в мире.

Если ситуация будет развиваться примерно такими темпами, как это происходило до сегодняшнего дня, то мы будем создавать в Башкортостане антикризисный штаб, который нам позволит страховать экономику в целом. Явно, что мир уже начинает использовать сложности в экономике. Это начинается с Китая и отражается на всем мире.

Руководители ведомств отчитались о готовности к борьбе с заболеванием. В каждом медучреждении республики утвержден алгоритм действий при выявлении больного с подозрением на новую инфекцию. Создан необходимый запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты. На заседании оперативного штаба также приняли решение о создании резервного запаса защитных масок в количестве 100 тысяч штук. Андрей Назаров отметил, что нельзя допустить спекуляций и удорожаний масок. Пока ажиотажного спроса на них нет. У вернувшихся в республику жителей анализы на короновирус показали отрицательный результат.