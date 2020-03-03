В мэрии Уфы извинились за пробки на Комсомольской

Мэрия извинилась перед уфимцами за пробки на улице Комсомольской. Чиновники призвали с пониманием отнестись к работам по строительству ливневого коллектора. Реконструкция улицы началась еще в сентябре прошлого года.

Рабочие должны обустроить переходные колодцы и проложить трубы к будущим решеткам ливневой канализации. Для этого раскопали участок улицы Комсомольской от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Округа Галле. Общая протяженность участка реконструкции составит почти 4 км.

В рамках работ предстоит заново проложить наружные газопроводы, трубы, линии связи, тепловые и электросети. Реконструкцию планируют завершить в конце следующего года.