В мэрии Уфы извинились за пробки на Комсомольской

Мэрия извинилась перед уфимцами за пробки на улице Комсомольской. Чиновники призвали с пониманием отнестись к работам по строительству ливневого коллектора. Реконструкция улицы началась еще в сентябре прошлого года.

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Рабочие должны обустроить переходные колодцы и проложить трубы к будущим решеткам ливневой канализации. Для этого раскопали участок улицы Комсомольской от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Округа Галле. Общая протяженность участка реконструкции составит почти 4 км.

В рамках работ предстоит заново проложить наружные газопроводы, трубы, линии связи, тепловые и электросети. Реконструкцию планируют завершить в конце следующего года.

В данный момент ведутся работы по разработке котлована с последующим устройством ливневой канализации. Задействовано порядка 6 единиц техники.

Алексей Федотов, начальник участка генподрядной организации