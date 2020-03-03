В Башкирии 7 тыс семей получили поддержку благодаря программе адресной соцзащиты

Почти семь тысяч семей в республике получили поддержку благодаря программе адресной социальной защиты. В республике она реализуется с 2014 года. Только в Бакалинском районе за шесть лет таких семей набралось более сотни.

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Семью Ханнановых из Старокуяново знает практически каждый. Чета переехала сюда почти 20 лет назад. В хозяйстве у семьи имеются овцы, бычок и две коровы, одну из которых семья приобрела в прошлом году на деньги, полученные от государства по программе адресной социальной помощи.

Сначала думали переехать в ближайшие города – Октябрьский или Салават. Но с супругой решили обосноваться в деревне. Купили дом, изначально ничего не было. Помогали родители. Не жалеем, потому что здесь больше возможностей.

Алик Ханнанов

Работы во дворе много, но семья справляется. Не без помощи детей. Сыновья Вильдан и Фидан следят за скотом и, когда нужно, покормят коров и убирают за ними.

Я обычно прихожу после школы и начинаю убирать, поить скотину. Во дворе две коровы, бык, четыре барана. Летом домашних животных становится больше, соответственно и работы.

Фидан Ханнанов

Вторую буренку приобрела и многодетная семья из села Старые Шарашли. Пополнение в хозяйстве стало возможным благодаря той же адресной программе соцзащиты.

Хотим сказать спасибо администрации за принятый закон, за помощь. Что многодетных не забывают. Ежемесячно мы получаем все пособия.

Венера Шогина 

За шесть лет свыше сотни семей из Бакалинского района получили выплаты по 50 тысяч рублей. На эти деньги сельчане приобретают скот и ресурсы для ведения хозяйства. Принять участие в программе могут малоимущие семьи с детьми и одинокие жители республики. С 2020 года наша республика вошла в число пилотных регионов по повышению реальных доходов граждан и снижению в два раза уровня бедности. Проект рассчитан до 2024 года.