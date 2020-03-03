В Башкирии 7 тыс семей получили поддержку благодаря программе адресной соцзащиты

Почти семь тысяч семей в республике получили поддержку благодаря программе адресной социальной защиты. В республике она реализуется с 2014 года. Только в Бакалинском районе за шесть лет таких семей набралось более сотни.
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Семью Ханнановых из Старокуяново знает практически каждый. Чета переехала сюда почти 20 лет назад. В хозяйстве у семьи имеются овцы, бычок и две коровы, одну из которых семья приобрела в прошлом году на деньги, полученные от государства по программе адресной социальной помощи.
Работы во дворе много, но семья справляется. Не без помощи детей. Сыновья Вильдан и Фидан следят за скотом и, когда нужно, покормят коров и убирают за ними.
Вторую буренку приобрела и многодетная семья из села Старые Шарашли. Пополнение в хозяйстве стало возможным благодаря той же адресной программе соцзащиты.
За шесть лет свыше сотни семей из Бакалинского района получили выплаты по 50 тысяч рублей. На эти деньги сельчане приобретают скот и ресурсы для ведения хозяйства. Принять участие в программе могут малоимущие семьи с детьми и одинокие жители республики. С 2020 года наша республика вошла в число пилотных регионов по повышению реальных доходов граждан и снижению в два раза уровня бедности. Проект рассчитан до 2024 года.