В Башкирии 7 тыс семей получили поддержку благодаря программе адресной соцзащиты

Почти семь тысяч семей в республике получили поддержку благодаря программе адресной социальной защиты. В республике она реализуется с 2014 года. Только в Бакалинском районе за шесть лет таких семей набралось более сотни.

Семью Ханнановых из Старокуяново знает практически каждый. Чета переехала сюда почти 20 лет назад. В хозяйстве у семьи имеются овцы, бычок и две коровы, одну из которых семья приобрела в прошлом году на деньги, полученные от государства по программе адресной социальной помощи.

Сначала думали переехать в ближайшие города – Октябрьский или Салават. Но с супругой решили обосноваться в деревне. Купили дом, изначально ничего не было. Помогали родители. Не жалеем, потому что здесь больше возможностей. Алик Ханнанов

Работы во дворе много, но семья справляется. Не без помощи детей. Сыновья Вильдан и Фидан следят за скотом и, когда нужно, покормят коров и убирают за ними.

Я обычно прихожу после школы и начинаю убирать, поить скотину. Во дворе две коровы, бык, четыре барана. Летом домашних животных становится больше, соответственно и работы. Фидан Ханнанов

Вторую буренку приобрела и многодетная семья из села Старые Шарашли. Пополнение в хозяйстве стало возможным благодаря той же адресной программе соцзащиты.

Хотим сказать спасибо администрации за принятый закон, за помощь. Что многодетных не забывают. Ежемесячно мы получаем все пособия. Венера Шогина