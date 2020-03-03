«Я хочу компенсацию!»: жительница Башкирии собирается подать в суд на замглавы Нефтекамска

Жительница Нефтекамска утверждает, что стала жертвой чиновничьего равнодушия. Прошло больше полугода после ДТП, виновником которого был замглавы администрации. Поскольку у его мотоцикла отсутствовала страховка, компенсацию пострадавшие не получили.
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Она понимала, что не спехом дело спорится, но представить, что ремонт автомобиля затянется на восемь месяцев, не могла даже в самых пессимистичных прогнозах. К автомеханикам женщина была вынуждена обратиться после ДТП. Виновник аварии вызвался отремонтировать отечественную легковушку за свой счет в выбранной им мастерской.
Это было бы ничем не примечательное дело, если не один нюанс. Говоря о виновнике, Люция подразумевает первого заместителя главы администрации Нефтекамска. Забир Габдуллин на мотоцикле превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. Не в первый раз женщина была вынуждена идти к чиновнику на личный прием.
– Нечестно. Любой здравомыслящий человек поймет, что машину восемь месяцев после ДТП не отдают. Это ненормально.
– Там следственные действия были.
За ДТП ему грозила уголовная ответственность, однако дело возбуждать не стали. Чиновник поясняет почему. В аварии сильнее всех пострадал он сам: несколько месяцев мужчина лежал в реанимации. Даже сейчас до конца не восстановился. По этой же причине он не мог взять на контроль ремонт авто раньше. Вину за совершенное ДТП с себя не снимает.
– Забир, мы не будем сейчас машину забирать!
– Ну и правильно, вы ведь от меня 300 тысяч хотите.
– Я не 300 тысяч хочу, я хочу вообще какую-то компенсацию.
Навязать виновнику автомобиль, чтобы получить за него полную стоимость, скорее всего, не получится, говорят юристы. А вот требовать ремонт в том сервисе, которому доверяешь, шансов гораздо больше.
Свыкнуться с тем, что она уже восьмой месяц подряд вместе с мужем стала пешеходом, Люция не смогла. По ее словам, только на такси и общественный транспорт она потратила немало. И сейчас намерена подавать иск в суд, чтобы требовать с виновника возмещения ущерба в денежной форме.