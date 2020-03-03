«Я хочу компенсацию!»: жительница Башкирии собирается подать в суд на замглавы Нефтекамска

Жительница Нефтекамска утверждает, что стала жертвой чиновничьего равнодушия. Прошло больше полугода после ДТП, виновником которого был замглавы администрации. Поскольку у его мотоцикла отсутствовала страховка, компенсацию пострадавшие не получили.

Она понимала, что не спехом дело спорится, но представить, что ремонт автомобиля затянется на восемь месяцев, не могла даже в самых пессимистичных прогнозах. К автомеханикам женщина была вынуждена обратиться после ДТП. Виновник аварии вызвался отремонтировать отечественную легковушку за свой счет в выбранной им мастерской.

Я недовольна тем, что автомобиль таким образом сделали. Лобовое стекло отказываются менять, хотя в момент столкновения там трещина пошла. Соответственно, двери б/у и крыло тоже. Это же автомобиль отечественного производства. Я считаю, что для него десятка, как капля в море. Люция Медведева

Это было бы ничем не примечательное дело, если не один нюанс. Говоря о виновнике, Люция подразумевает первого заместителя главы администрации Нефтекамска. Забир Габдуллин на мотоцикле превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. Не в первый раз женщина была вынуждена идти к чиновнику на личный прием.

– Нечестно. Любой здравомыслящий человек поймет, что машину восемь месяцев после ДТП не отдают. Это ненормально.

– Там следственные действия были.

За ДТП ему грозила уголовная ответственность, однако дело возбуждать не стали. Чиновник поясняет почему. В аварии сильнее всех пострадал он сам: несколько месяцев мужчина лежал в реанимации. Даже сейчас до конца не восстановился. По этой же причине он не мог взять на контроль ремонт авто раньше. Вину за совершенное ДТП с себя не снимает.

Осталась покраска. На неделе я переговорю с автосервисом. Как покрасят, так сразу. Забир Габдуллин, первый заместитель главы администрации г. Нефтекамска

– Забир, мы не будем сейчас машину забирать!

– Ну и правильно, вы ведь от меня 300 тысяч хотите.

– Я не 300 тысяч хочу, я хочу вообще какую-то компенсацию.

Навязать виновнику автомобиль, чтобы получить за него полную стоимость, скорее всего, не получится, говорят юристы. А вот требовать ремонт в том сервисе, которому доверяешь, шансов гораздо больше.

Необходимо самостоятельно произвести независимую оценку, направить претензию, приложив результат оценки, где указан размер ущерба для возмещения в добровольном порядке. Никто не может заставить производить ремонт вашего автомобиля в том или ином сервисе без вашего согласия. Это должно быть на ваше усмотрение. Самое главное, известить другую сторону о необходимости присутствия во время осмотра. Рустем Валиахметов, юрист