В Башкирии готовятся к борьбе с весенним паводком

В республике ведется подготовка к сезону весенних паводков. МЧС Башкирии проводит подготовительные работы к безаварийному прохождению непростого времени. Несмотря на то, что точных прогнозов ещё нет, спасатели готовятся к «самому худшему сценарию».

Как сообщили в ведомстве, план работ уже сформирован и находится на согласовании в Правительстве республики. Первое заседание пройдёт в марте, на нём будут решены вопросы подготовки к безаварийному прохождению сезона паводков. Точный прогноз будет представлен в конце марта.

Алик Шарафутдинов, представитель МЧС Башкирии, заверил, что все силы для борьбы со стихией готовы. Основные подготовительные работы ведутся ещё с сентября. Из бюджета республики на борьбу с паводком будет выделено около 7 миллионов рублей.