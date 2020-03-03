Ялтинский международный экономический форум перенесли из-за коронавируса

Организационно никаких неудобств мы доставлять не будем. Все, кто зарегистрировался в качестве участников IV форума будут перерегистрированы на другую дату. Все организационные вопросы будут решены организационных комитетом и операторами. Здесь всё максимально все сделаем комфортно. Со своей стороны от имени организационного комитета приносим извинения за неудобства, которые возникли в связи с данной ситуацией.

Андрей Назаров, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан