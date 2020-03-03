Ялтинский международный экономический форум перенесли из-за коронавируса

Дату проведения Ялтинского международного экономического форума перенесли на неопределенный срок. Решение принял оргкомитет в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире из-за коронавируса. Оно согласовано с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который курирует в Правительстве страны развитие Крыма.
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И вот как прокомментировал информацию первый вице-премьер башкирского кабинета министров Андрей Назаров, который входит в состав оргкомитета ЯМЭФ.
Напомним, ЯМЭФ – крупнейший форум в стране. Традиционно он проходит в апреле. В этом году он должен был состояться в шестой раз. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса был отменен международный экономический форум в Сочи.