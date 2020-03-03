В Уфе бабушку ограбили незнакомцы, вломившись к ней в квартиру

В правоохранительные органы Уфы обратилась 85-летняя пенсионерка. Пожилая женщина пожаловалась, что её ограбили в собственной квартире. У бабушки похитили 30 тысяч рублей.

Около 12 часов дня в квартиру к пожилой уфимке постучались двое незнакомых мужчин, которые представились полицейскими. Лже-сотрудники правоохранительных органов прошли в квартиру доверчивой женщины и сообщили, что принесли пенсионерке ранее похищенные деньги. Только после того, как мужчины ушли, женщина заметила, что врученные ей купюры не похожи на настоящие деньги.