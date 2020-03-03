В Уфе бабушку ограбили незнакомцы, вломившись к ней в квартиру

В правоохранительные органы Уфы обратилась 85-летняя пенсионерка. Пожилая женщина пожаловалась, что её ограбили в собственной квартире. У бабушки похитили 30 тысяч рублей.
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Около 12 часов дня в квартиру к пожилой уфимке постучались двое незнакомых мужчин, которые представились полицейскими. Лже-сотрудники правоохранительных органов прошли в квартиру доверчивой женщины и сообщили, что принесли пенсионерке ранее похищенные деньги. Только после того, как мужчины ушли, женщина заметила, что врученные ей купюры не похожи на настоящие деньги.
Оказалось, злоумышленники вручили пенсионерки купюры из банка приколов и похитили её личные настоящие деньги. Женщина поспешила обратиться в правоохранительные органы. Сейчас ведётся поиск мошенников.
Фото: Интернет.