В Уфе нигериец-насильник после суда пошёл записывать рэп

Сегодня завершился суд по делу об изнасиловании уфимской жрицы любви. Обвиняемого нигерийца Айо Осиа признали виновным и освободили прямо в зале суда. Как такое стало возможным и кто готовил завещание для судьи Октябрьского района Уфы?
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Это было неожиданно для всех. На днях появились слухи о том, что Айо приготовил завещание для судьи Гаймалеева Радмира. А вот что именно нигериец завещал слуге Фемиды, было неизвестно. Интрига держалась до последнего. Заседание было закрытым, журналистов и группу поддержки Айо Осиа в зал не пустили, однако это не помешало подсудимому устроить задуманное, пусть и без камер. Обвиняемый зачитал завещание и предъявил судье в конце прений.
В документе говорилось, что все имущество нигерийца на момент его смерти достанется судье – Радмиру Гаймалееву, который в свою очередь тоже подготовился к встрече с подсудимым и неожиданно для Айо после прений признал обвиняемого виновным в изнасиловании, но статью «Разбой» переквалифицировал в «Самоуправство».
Айо Асио был отпущен в зале суда. На сегодня у нигерийца уже запланирован вечер. Он отправится в студию звукозаписи, ведь за время, проведенное за решеткой, экс-арестант успел написать два музыкальных альбома.
Сама потерпевшая с приговором явно не согласна. Мария Лусникова покинула здание суда незамедлительно и в слезах.
Адвокаты Айо Осиа обжаловать решения суда не намерены. За то время, что нигериец провел в СИЗО, а это больше года, он смог покрыть свой срок в колонии-поселении.