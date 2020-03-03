В Уфе нигериец-насильник после суда пошёл записывать рэп

Сегодня завершился суд по делу об изнасиловании уфимской жрицы любви. Обвиняемого нигерийца Айо Осиа признали виновным и освободили прямо в зале суда. Как такое стало возможным и кто готовил завещание для судьи Октябрьского района Уфы?

Это было неожиданно для всех. На днях появились слухи о том, что Айо приготовил завещание для судьи Гаймалеева Радмира. А вот что именно нигериец завещал слуге Фемиды, было неизвестно. Интрига держалась до последнего. Заседание было закрытым, журналистов и группу поддержки Айо Осиа в зал не пустили, однако это не помешало подсудимому устроить задуманное, пусть и без камер. Обвиняемый зачитал завещание и предъявил судье в конце прений.

Завещание мне стало известно пару дней назад, когда я встречался с ним в СИЗО. Это была последняя попытка обратиться к обществу, к российскому государству, чтобы обратить внимание на его дело. Рамиль Гизатуллин, адвокат Айо Осиа

В документе говорилось, что все имущество нигерийца на момент его смерти достанется судье – Радмиру Гаймалееву, который в свою очередь тоже подготовился к встрече с подсудимым и неожиданно для Айо после прений признал обвиняемого виновным в изнасиловании, но статью «Разбой» переквалифицировал в «Самоуправство».

Мы не знали, какое решение будет принято судом. Можно было ожидать как оправдательного, так и неоправдательного приговора. Насчет обжалования приговора мы еще подумаем, но думаю, что нас этот приговор устраивает. Рамиль Гизатуллин, адвокат Айо Осиа

Айо Асио был отпущен в зале суда. На сегодня у нигерийца уже запланирован вечер. Он отправится в студию звукозаписи, ведь за время, проведенное за решеткой, экс-арестант успел написать два музыкальных альбома.

Это хорошо, что судья понял наш повод. Завещание, наверное, отменять буду. Сегодня я пойду в студию, я написал два альбома в тюрьме. Айо Осиа

Сама потерпевшая с приговором явно не согласна. Мария Лусникова покинула здание суда незамедлительно и в слезах.

Он опасен, я не единственная жертва, поэтому он и дальше будет так с другими девушками поступать. Ко мне-то он не сунется, а вот других будет. Мария Лусникова, потерпевшая