Под Уфой около 150 семей могут замерзнуть у себя в домах

Из-за крупного долга порядка миллиона рублей в садовом товариществе «Уршак» отключили электроэнергию и, как следствие, лишили людей отопления. При этом там на постоянной основе живут семьи, в том числе и с детьми. В нашу редакцию обратились отчаявшиеся собственники участков.
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Крупная задолженность образовалась перед энергосбытовой компанией из-за злостных неплательщиков. Как нам пояснили, председатель СНТ был извещен об отключении электричества за неделю. К решению чрезвычайной ситуации подключилось Управление гражданской защиты. В ведомстве рассказали, что умирать на морозе людей никто не оставит. Свет должны включить до конца текущего дня.
Салават Муртазин, начальник Управления гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы
В данный момент между председателем СНТ «Уршак» и ЭСКБ подписано гарантийное письмо с графиком погашения задолженности до июня.