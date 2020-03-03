Под Уфой около 150 семей могут замерзнуть у себя в домах

Дом уже остыл до 18 градусов, было -24. Учитывая, что впереди ночь, будет действительно холодно. Я уже не говорю про то, что не на чем будет еду подогреть. Ни воды, ни еды. Первая беда, что мы просто можем замерзнуть.

Валентина Прохорова, жительница садового товарищества