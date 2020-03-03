Под Уфой около 150 семей могут замерзнуть у себя в домах

Из-за крупного долга порядка миллиона рублей в садовом товариществе «Уршак» отключили электроэнергию и, как следствие, лишили людей отопления. При этом там на постоянной основе живут семьи, в том числе и с детьми. В нашу редакцию обратились отчаявшиеся собственники участков.

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Дом уже остыл до 18 градусов, было -24. Учитывая, что впереди ночь, будет действительно холодно. Я уже не говорю про то, что не на чем будет еду подогреть. Ни воды, ни еды. Первая беда, что мы просто можем замерзнуть.

Валентина Прохорова, жительница садового товарищества

Крупная задолженность образовалась перед энергосбытовой компанией из-за злостных неплательщиков. Как нам пояснили, председатель СНТ был извещен об отключении электричества за неделю. К решению чрезвычайной ситуации подключилось Управление гражданской защиты. В ведомстве рассказали, что умирать на морозе людей никто не оставит. Свет должны включить до конца текущего дня.

Салават Муртазин, начальник Управления гражданской защиты по Кировскому району г. Уфы

В данный момент между председателем СНТ «Уршак» и ЭСКБ подписано гарантийное письмо с графиком погашения задолженности до июня.