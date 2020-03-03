«Постоянно топит подвалы»: жители Уфы не могут заселиться в новостройку

Жители Уфы не могут въехать в свои квартиры: новостройка в центре столицы получила разрешение на ввод в эксплуатацию еще в прошлом году, однако счастливых новоселов здесь нет. Владельцы квартир не могут даже сделать ремонт – нет электричества и воды. Среди них и ветеран Великой Отечественной войны.

У него не один десяток медалей. И праздник 9 Мая он ждет с трепетом. 93-летний Амирхан Садыков во время Великой Отечественной войны нес службу на Тихоокеанском флоте. Вспоминает: всегда нужно было быть начеку. Японцы, союзники Германии, всячески провоцировали советских моряков.

Встречаемся в море. Нашим командирам говорят: «Осторожно будьте. Чтобы не открыли второй фронт». Подойдут, пушки наведенные у обоих, встречаемся чуть ли не впритирку. Они нагло так жили. Амирхан Садыков, ветеран Великой Отечественной войны

Однако очередную весну победы Амирхан Садыков будет встречать на съемной квартире. Живет вместе с сыном Маратом. Мужчина говорит: за отцом нужен постоянный уход. Поэтому решили продать две своих квартиры и купить одну в центре Уфы. Остановились на жилом комплексе «Дом у озера». За однокомнатную квартиру отдали более 4 млн рублей.

Вот по этим документам мы в 14-м году заключили в «Петротек менеджмент» договор о покупке квартиры. Это было только на стадии заливки фундамента. Рядом построен дом, люди живут, мы смотрим: застройщик тот же самый. Смотрим, вроде, все нормально. Но если бы я знал, что такое может произойти. В первый раз столкнулись с такой ситуацией. Марат Садыков, сын ветерана Великой Отечественной войны

В подобной ситуации не только Садыковы. Владельцы квартир дома по Бульвару Ибрагимова, 34, также не могут стать счастливыми новоселами.

Два года мы ждем. Мы покупали дом практически в таком же состоянии. С тех пор ничего не поменялось. Добавились только проблемы с подвалом, с водой. Не работают практически никакие коммуникации. И как выяснилось, в нашей секции и канализация, которая обещали, что заработает, не работает. Асхат Сафиуллин, владелец квартиры в доме по бульвару Ибрагимова, 34

Сдали его, на 2 этапа разделили. Это верхняя часть и нижняя часть, где парковочные машинные места, которые на сегодняшний день не можем принять в связи с тем, что постоянно топит подвалы. Инна Полянская, владелец квартиры в доме по бульвару Ибрагимова, 34

Однако посмотреть, что происходит на парковке, нам не удалось. Охранник ответил, что ключей нет. Но что вода стоит, видно, даже зайдя в подъезд. На цокольном этаже образовалось озеро.

В доме не работают и лифты. Поэтому подниматься приходится пешком, проходя мимо строительного мусора. Да еще и в темноте. Электричества тоже нет. Марат Садыков говорит: начатый понемногу ремонт пришлось бросить. Если строительный инструмент мог работать от аккумуляторов, то воду для раствора приходилось носить на себе.

В администрации города подтвердили, что дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Подключение же энергоснабжения в доме возможно после заключения договора управляющей компанией с ресурсоснабжающей организацией.

Застройщиком выполнены проектно-изыскательные работы по устранению подтопления подвала и подземной парковки. Технические решения имеются и стоимость работ около 17 млн рублей. В настоящее время застройщик совместно с инвестором изыскивает денежные средства для выполнения проекта и ликвидации затопления. Марсель Байдавлетов, начальник информационно-аналитического управления администрации г. Уфы