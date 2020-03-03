«Постоянно топит подвалы»: жители Уфы не могут заселиться в новостройку

Жители Уфы не могут въехать в свои квартиры: новостройка в центре столицы получила разрешение на ввод в эксплуатацию еще в прошлом году, однако счастливых новоселов здесь нет. Владельцы квартир не могут даже сделать ремонт – нет электричества и воды. Среди них и ветеран Великой Отечественной войны.
У него не один десяток медалей. И праздник 9 Мая он ждет с трепетом. 93-летний Амирхан Садыков во время Великой Отечественной войны нес службу на Тихоокеанском флоте. Вспоминает: всегда нужно было быть начеку. Японцы, союзники Германии, всячески провоцировали советских моряков.
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Однако очередную весну победы Амирхан Садыков будет встречать на съемной квартире. Живет вместе с сыном Маратом. Мужчина говорит: за отцом нужен постоянный уход. Поэтому решили продать две своих квартиры и купить одну в центре Уфы. Остановились на жилом комплексе «Дом у озера». За однокомнатную квартиру отдали более 4 млн рублей.
В подобной ситуации не только Садыковы. Владельцы квартир дома по Бульвару Ибрагимова, 34, также не могут стать счастливыми новоселами.
Однако посмотреть, что происходит на парковке, нам не удалось. Охранник ответил, что ключей нет. Но что вода стоит, видно, даже зайдя в подъезд. На цокольном этаже образовалось озеро.
В доме не работают и лифты. Поэтому подниматься приходится пешком, проходя мимо строительного мусора. Да еще и в темноте. Электричества тоже нет. Марат Садыков говорит: начатый понемногу ремонт пришлось бросить. Если строительный инструмент мог работать от аккумуляторов, то воду для раствора приходилось носить на себе.
В администрации города подтвердили, что дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Подключение же энергоснабжения в доме возможно после заключения договора управляющей компанией с ресурсоснабжающей организацией.
А тем временем квартира, которую сейчас снимают Марат Садыков и его отец-ветеран, выставлена на продажу. И значит, им скоро придется съехать и искать новое жилье. Вопрос же, когда будут устранены все проблемы в их доме, остается открытым.