Зимний сезон охоты закрыт: в Башкирии егеря провели рейды

В Башкирии закрыт зимний сезон охоты: почти на два месяца стрелки повесили ружье на гвоздь. Добыча любой дичи теперь под запретом. Однако на егерей такие каникулы не распространяются: они по-прежнему остаются на дежурстве, посвящая практически все свободное время борьбе с браконьерами.
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Мы в Кигинском районе. Где именно, сказать сложно, да это и неважно. Сегодня последняя ночь разрешенной охоты. Осталось чуть меньше часа, если быть точным. Минутой позже – и любой охотник даже с разрешением будет считаться браконьером.
Сколько сегодня придется проехать, не знает никто. Бывает, что во время рейда по браконьерам приходиться дежурить всю ночь. Главное, не съезжать с дороги. Нарушителем может оказаться любой водитель.
В таких глухих местах косули встречаются чаще пешеходов. Выходят из леса в поисках соли, которой посыпают дорогу. И тут же становятся добычей. Бывало, что за ночь так отстреливали по пять голов. Теперь борьба с браконьерами – дело общее.
Объединяются не только егеря из разных районов, к делу подключаются сотрудники ГИБДД. Все-таки без них машину на дороге не остановить. А иначе поймать браконьера с поличным невозможно. В эту ночь салоны и багажники проверяли у всех проезжающих и стоящих машин.
Подводя итоги рейда, можно назвать его профилактическим. Хоть в этот раз обошлось и без нарушителей, но теперь в районе знают, что егеря Ассоциации охотников Башкирии не ленятся выезжать и по ночам.
Впрочем, рейды проводят не только по ночам. На следующий день егеря пересаживаются на снегоходы. И также продолжают патрулировать местность. К слову, в этот раз охотоведам попался не браконьер, а вполне безобидная лиса. В поле она легко бы стала добычей, но сегодня ей повезло.
В отличие от лисы браконьерам в последнее время везет все меньше. Егеря не жалеют для них ни сил, ни техники. Ассоциация охотников республики выслеживает нарушителей с помощью беспилотников. Дальше действует наземный транспорт. Такую гонку сравнивают с ловлей волка. Отрезают пути отхода и загоняют в засаду. Ну а дальше такого стрелка может ждать серьезный штраф, который достигает сотни тысяч рублей, делая незаконную охоту, пожалуй, самым убыточным занятием.