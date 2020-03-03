Зимний сезон охоты закрыт: в Башкирии егеря провели рейды

В Башкирии закрыт зимний сезон охоты: почти на два месяца стрелки повесили ружье на гвоздь. Добыча любой дичи теперь под запретом. Однако на егерей такие каникулы не распространяются: они по-прежнему остаются на дежурстве, посвящая практически все свободное время борьбе с браконьерами.

Мы в Кигинском районе. Где именно, сказать сложно, да это и неважно. Сегодня последняя ночь разрешенной охоты. Осталось чуть меньше часа, если быть точным. Минутой позже – и любой охотник даже с разрешением будет считаться браконьером.

Сколько сегодня придется проехать, не знает никто. Бывает, что во время рейда по браконьерам приходиться дежурить всю ночь. Главное, не съезжать с дороги. Нарушителем может оказаться любой водитель.

Спокойно по дороге едут, видят косулю, ослепляют её фарами и стреляют прямо из окна. И браконьеры грузят в машину и уезжают. Артем Ханукаев, охотовед Ассоциации охотников и рыболовов Республики Башкортостан

В таких глухих местах косули встречаются чаще пешеходов. Выходят из леса в поисках соли, которой посыпают дорогу. И тут же становятся добычей. Бывало, что за ночь так отстреливали по пять голов. Теперь борьба с браконьерами – дело общее.

Объединяются не только егеря из разных районов, к делу подключаются сотрудники ГИБДД. Все-таки без них машину на дороге не остановить. А иначе поймать браконьера с поличным невозможно. В эту ночь салоны и багажники проверяли у всех проезжающих и стоящих машин.

Подводя итоги рейда, можно назвать его профилактическим. Хоть в этот раз обошлось и без нарушителей, но теперь в районе знают, что егеря Ассоциации охотников Башкирии не ленятся выезжать и по ночам.

Следующий сезон охоты начнется в апреле. То есть каждый выстрел, произведенный в лесу, будет являться нарушением. И они обязательно будут выявлены. Марат Сафин, заместитель председателя Ассоциации охотников и рыболовов Республики Башкортостан

Впрочем, рейды проводят не только по ночам. На следующий день егеря пересаживаются на снегоходы. И также продолжают патрулировать местность. К слову, в этот раз охотоведам попался не браконьер, а вполне безобидная лиса. В поле она легко бы стала добычей, но сегодня ей повезло.