В Башкирии 95-летний ветеран войны сам собирает травы для лечения

В честь 75-летия Победы мы рассказываем истории тех, кто героически сражался в боях или в тылу. Галянур Шайбаков из Аскинского района ушел на фронт 17-летним парнем, в День Победы война для него не закончилась. Он воевал в мотострелковом полку на границе с Японией, был минометчиком, а сейчас в 95 ездит за рулем и собирает травы.
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Галянур Шайбаков за несколько секунд соединил клемму с аккумулятором автомобиля. Каждое утро ветеран Великой Отечественной войны начинает с проверки машины. В свои 95 лет он сам ездит за рулем. Автомобиль для него не роскошь, а помощник по хозяйству.
Каждый день он ездит на рынок за продуктами. Вот и для нашей съемочной группы провел экскурсию по центральным улицам Аскино. Показал мечеть, пенсионный фонд, почту и аптеку, где покупает лекарства. А вот на вопрос, останавливают ли его госавтоинспекторы, отвечает, что не нарушает.
Когда в 2006 году у Галянура Шайбакова заболело сердце, врачи давали неутешительные прогнозы. Но ветеран не привык сдаваться. Стал изучать полезные свойства трав и каждое лето запасается ими на целую зиму.
Дома у ветерана кладовая лекарственных трав. От простуды, для желудка, сердечно-сосудистой системы. Односельчане ежедневно обращаются за целебными отварами.
Он вспоминает о Великой Отечественной войне с гордостью. 17-летним парнем ушел на фронт. В День Победы война для него не закончилась. Галянур Шайбаков воевал в 267-м мотострелковом полку на границе с Японией.
После возвращения на Родину с женой Людмилой вместе прожили 52 года. Вырастили пятерых детей. В 1981 году Галянур Шаяхметович построил дом своими руками. Вот только после пожара затерялась медаль «За победу над Японией», но память о войне на Дальнем Востоке осталась у него в сердце.
Он был одним из тех, кто приближал день Великой Победы. Несмотря на возраст, ведет активный образ жизни. Собирает травы, ездит за рулем. В свои 95 он ходит в гости к школьникам и рассказывает о событиях той страшной войны. И желает всем такого же мирного неба над головой, как 9 мая 1945.