В Башкирии 95-летний ветеран войны сам собирает травы для лечения

В честь 75-летия Победы мы рассказываем истории тех, кто героически сражался в боях или в тылу. Галянур Шайбаков из Аскинского района ушел на фронт 17-летним парнем, в День Победы война для него не закончилась. Он воевал в мотострелковом полку на границе с Японией, был минометчиком, а сейчас в 95 ездит за рулем и собирает травы.

Галянур Шайбаков за несколько секунд соединил клемму с аккумулятором автомобиля. Каждое утро ветеран Великой Отечественной войны начинает с проверки машины. В свои 95 лет он сам ездит за рулем. Автомобиль для него не роскошь, а помощник по хозяйству.

Каждый день он ездит на рынок за продуктами. Вот и для нашей съемочной группы провел экскурсию по центральным улицам Аскино. Показал мечеть, пенсионный фонд, почту и аптеку, где покупает лекарства. А вот на вопрос, останавливают ли его госавтоинспекторы, отвечает, что не нарушает.

Мне честь они отдают. Я же не нарушаю, замечаний не имею. Правда вот, часто я не пристегиваю ремень, здесь же близко, тем более я часто останавливаюсь. Галянур Шайбаков, ветеран Великой Отечественной войны

Когда в 2006 году у Галянура Шайбакова заболело сердце, врачи давали неутешительные прогнозы. Но ветеран не привык сдаваться. Стал изучать полезные свойства трав и каждое лето запасается ими на целую зиму.

Надо же траву собирать. Они сами по себе ко мне не приходят, приходится за ними ехать. Иногда я в день по 200 километров проезжаю. Галянур Шайбаков, ветеран Великой Отечественной войны

Дома у ветерана кладовая лекарственных трав. От простуды, для желудка, сердечно-сосудистой системы. Односельчане ежедневно обращаются за целебными отварами.

Он вспоминает о Великой Отечественной войне с гордостью. 17-летним парнем ушел на фронт. В День Победы война для него не закончилась. Галянур Шайбаков воевал в 267-м мотострелковом полку на границе с Японией.

После возвращения на Родину с женой Людмилой вместе прожили 52 года. Вырастили пятерых детей. В 1981 году Галянур Шаяхметович построил дом своими руками. Вот только после пожара затерялась медаль «За победу над Японией», но память о войне на Дальнем Востоке осталась у него в сердце.