Жителей Башкирии ждут длинные выходные

8 марта - Международный женский день. Согласно ТК РФ, этот день является нерабочим. В связи с этим жителей республики ждут длинные выходные.

В этом году нерабочий праздничный день 8 марта выпадает на воскресенье. Поэтому выходной день переносится на 9 марта. Продолжительность работы в пятницу, 6 марта, не сокращается.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 7, 8, 9 марта 2020 года. При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 8 марта в число календарных дней отпуска не включается.