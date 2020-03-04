В Уфе легковушка влетела в ограждение: двое пострадали

Вчера днем, 3 марта, в Уфе произошло серьезное ДТП. Водитель легковушки на полном ходу протаранил металлическое ограждение. Подробности аварии рассказали в региональной ГИБДД.
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Столкновение произошло в Демском районе города. За рулем "Калины" находился 38-летний житель Чишминского района. По предварительным данным, он не справился с управлением.
Водитель легковушки и его 32-летний пассажир получили травмы. Они обратились за медпомощью. Обстоятельства автоаварии выясняются.
Фото: ГИБДД по Башкирии.