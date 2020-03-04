В Башкирии иномарку на скорости задавил тепловоз

В Туймазинском районе произошло серьёзное ДТП. Под колеса тепловоза угодил водитель на иномарке. Сообщается, что мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

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 Авария произошла на переезде между селом Дуслык и деревней Нуркеево. Водитель на «Хёндай Солярис» решил переехать железную дорогу, но не обратил внимания на сигнал светофора. В результате невнимательности водителя произошло столкновение с тепловозом, который сильно помял машину.

Пострадал водитель иномарки. Мужчину поспешили доставить в больницу Туймазинского района. Точные причины трагедии предстоит выяснить ГИБДД.

Фото: Соцсети. 