В Башкирии иномарку на скорости задавил тепловоз

В Туймазинском районе произошло серьёзное ДТП. Под колеса тепловоза угодил водитель на иномарке. Сообщается, что мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Авария произошла на переезде между селом Дуслык и деревней Нуркеево. Водитель на «Хёндай Солярис» решил переехать железную дорогу, но не обратил внимания на сигнал светофора. В результате невнимательности водителя произошло столкновение с тепловозом, который сильно помял машину.