В Уфе неизвестные жестоко избили четырёх школьников

29 февраля в Уфе произошло вопиющее событие. Четырёх школьников жестоко избили неизвестные. Издание «КП-Уфа» сообщает, что один из подростков был госпитализирован.

Восьмиклассники и девятиклассники проходили мимо сквера субботним вечером. Но именно там они встретили обидчиков, которые на них напали и сильно избили. Причину конфликта пока не удалось выяснить.

Одному из ребят потребовалась госпитализация — он получил сотрясение мозга. Трое других ребят отделались синяками, царапинами и ушибами. Родители пострадавших детей обратились в полицию, и сейчас ведутся поиски налетчиков.