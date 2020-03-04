«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в Балашихе

Салават Юлаев сравнял счёт в четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ. Накануне уфимцы обыграли в Балашихе во втором матче омский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 3:2.
горячие новости
Юлаевцы первыми открыли счет стараниями капитана Григория Панина, но в итоге пришлось отыгрываться. Перевел игру в овертайм за 6 секунд до финальной серии Саккари Маннинен. В дополнительное время удачливее были уфимцы.
Дмитрий Кугрышев стал автором победного гола. 3:2 – в пользу «Салавата» и счёт в серии – 1:1. Соперники переезжают в Уфу. Третий матч серии состоится 5 марта. Начало прямой трансляции в 18:30.