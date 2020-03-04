«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в Балашихе

Салават Юлаев сравнял счёт в четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ. Накануне уфимцы обыграли в Балашихе во втором матче омский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Юлаевцы первыми открыли счет стараниями капитана Григория Панина, но в итоге пришлось отыгрываться. Перевел игру в овертайм за 6 секунд до финальной серии Саккари Маннинен. В дополнительное время удачливее были уфимцы.