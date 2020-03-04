В Башкирии молодого отца, пропавшего в Новый год, нашли в неожиданном месте

В республике завершились поиски 27-летнего Михаила Чухнова. Молодой человек пропал ещё в прошлом году. 29 декабря 2019 года мужчина вышел из своего дома в Иглино и больше не вернулся.
горячие новости
Супруга Михаила рассказывала, что в их семье возникли финансовые трудности. Поэтому глава семейства решил съездить в столицу республики и взять микрозайм, чтобы расплатиться с долгами. Уехав под Новый год, мужчина больше не выходил на связь с семьёй.
Только сегодня, 4 марта, волонтёры РОО «Поиск детей – Башкортостан» рассказали о завершении поисков мужчины. Пропавшего обнаружили живым и здоровым в Брянске. Неизвестно, что привело мужчину в другой город, и почему он так и не связался с семьёй за всё это время.