В Башкирии молодого отца, пропавшего в Новый год, нашли в неожиданном месте

В республике завершились поиски 27-летнего Михаила Чухнова. Молодой человек пропал ещё в прошлом году. 29 декабря 2019 года мужчина вышел из своего дома в Иглино и больше не вернулся.

Супруга Михаила рассказывала, что в их семье возникли финансовые трудности. Поэтому глава семейства решил съездить в столицу республики и взять микрозайм, чтобы расплатиться с долгами. Уехав под Новый год, мужчина больше не выходил на связь с семьёй.