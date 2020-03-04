В Уфе завершилась спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта

Ребята из республики могут поехать на Зимние Всемирные игры в 2021 году. Но сначала нужно пройти испытания на региональном и российском уровне. Так, в столице Башкортостана прошла Республиканская спартакиада Специальной Олимпиады России по горнолыжному спорту и сноуборду, участниками которой стали дети с ограниченными возможностями здоровья.

Максим Шкуренков еще не покорил склон, но уже поднимается на призовой подиум. Мальчик занимается лыжами четыре года, пока катается только на малой трассе. Но для маленького спортсмена это серьезный прогресс.

Для нас это возможности, это развитие. Раньше мы просто ходили на лыжах по ровной поверхности, а теперь катаемся с малого склона. Татьяна Заточная

Участники республиканских соревнований Специальной Олимпиады свои успехи измеряют не медалями, победа – уже на старте. Проводить состязания среди малышей с ограниченными возможностями здоровья решилась Кристина Коваленко. Она подхватила инициативу и присоединилась к движению Special Olympics International потому что и в ее семье родился ребенок-инвалид.

Горнолыжный спорт помогает детям с ограниченными возможностями здоровья, через спорт детей можно не только социализировать, но и реабилитировать. Кристина Коваленко, председатель регионального отделения Специальной Олимпиады России

Теперь благодаря Кристине Коваленко в регионе культивируются не только горные лыжи и сноуборд, к зимнему направлению добавились лыжные гонки и снегоступы. Ребята уже выступали в этих видах на российской спартакиаде в Тюмени. Впереди соревнования по горным лыжам в Нижнем Тагиле. И у них будет шанс отобраться на Зимние игры в 2021 году.