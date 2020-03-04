В Уфе завершилась спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта

Ребята из республики могут поехать на Зимние Всемирные игры в 2021 году. Но сначала нужно пройти испытания на региональном и российском уровне. Так, в столице Башкортостана прошла Республиканская спартакиада Специальной Олимпиады России по горнолыжному спорту и сноуборду, участниками которой стали дети с ограниченными возможностями здоровья.
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Максим Шкуренков еще не покорил склон, но уже поднимается на призовой подиум. Мальчик занимается лыжами четыре года, пока катается только на малой трассе. Но для маленького спортсмена это серьезный прогресс.
Участники республиканских соревнований Специальной Олимпиады свои успехи измеряют не медалями, победа – уже на старте. Проводить состязания среди малышей с ограниченными возможностями здоровья решилась Кристина Коваленко. Она подхватила инициативу и присоединилась к движению Special Olympics International потому что и в ее семье родился ребенок-инвалид.
Теперь благодаря Кристине Коваленко в регионе культивируются не только горные лыжи и сноуборд, к зимнему направлению добавились лыжные гонки и снегоступы. Ребята уже выступали в этих видах на российской спартакиаде в Тюмени. Впереди соревнования по горным лыжам в Нижнем Тагиле. И у них будет шанс отобраться на Зимние игры в 2021 году.
Чтобы принять участие в подобных соревнованиях, в Уфу приехали юные спортсмены из Нефтекамска, Москвы, Удмуртии, Челябинской области. Республика доступна не только для ее коренных жителей, но и для маленьких гостей.