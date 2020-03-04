Один из посетителей юбилейной выставки «АгроКомплекс» уедет на минитракторе

С 17 по 20 марта в Уфе состоятся международная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум. Первая выставка «АгроКомплекс» состоялась ровно 30 лет назад и была небольшой региональной экспозицией. За три десятилетия «АгроКомплекс» стал мощной платформойдля эффективного диалога между аграриями, представителями органов власти, науки, бизнеса, одним из самых крупных и авторитетных отраслевых событий России.

Организаторами форума и выставки выступают Правительство РБ,Министерство сельского хозяйства РБ и Башкирская выставочная компания. Мероприятия традиционно проходят при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Выставка

15 000+ кв.м площадь выставки

200 единиц техники на уличной площадке

4 зала экспозиции в ВДНХ ЭКСПО

1 экспозиция сельскохозяйственных кооперативов – Ярмарка продуктов.

1 минитрактор победителю розыгрыша среди посетителей

Участники

350+ компаний участников

30 регионов России

14 стран мира

3 коллективные экспозиции - Чешская Республика, Австрия, Молдавия

46% участников представляют АПК Республики Башкортостан.

Деловая программа

4 дня работы

200+ спикеров, модераторов, консультантов

25 деловых мероприятий

4 официальные зарубежные делегации, в том числеиз Чехии, Австрии, Нидерландов, Венгрии

4 отраслевых конкурса для специалистов

5 интерактивных зон.

Международная выставка

«АгроКомплекс»ежегодно для участия выбирают крупнейшие агрохолдинги, а также предприятия малых и средних форм сельского хозяйства.

Третий год подряд страной-партнером уфимской экспозиции станет Чешская Республика, которая представит коллективную экспозицию своих компаний. С коллективными экспозициями также выступят фирмы Австрии и Молдавии.

Впервые в 2020 году в Башкортостане будут представлены коллективные стенды Республики Калмыкия, Воронежской, Саратовской областей.

Также впервые в «АгроКомплексе» участвуют компании Кабардино-Балкарии, Курганской и Рязанской областей, Казахстана.

Разделы юбилейной выставки представят производителей сельскохозяйственной техники и комплектующих, компании, специализирующиеся на ветеринарии и животноводстве, растениеводстве, переработке. Отдельными разделами станут IT-технологии в сельском хозяйстве, финансы, агрострахование.

В рамках юбилейной выставки «АгроКомплекс» Министерство сельского хозяйства РБ проводит отраслевые конкурсы: на лучшие технику и оборудование; эффективные производственные показатели и внедрение современных технологий; образцы сортов сельскохозяйственных культур; лучший продукт 2020 года.Победители получатзолотые, серебряные и бронзовые медали.

Среди посетителей – специалистов сферы АПК будет проведен розыгрышминитрактора. Положение о розыгрыше и условиях участия – на официальном сайте выставки и форума - www.agrobvk.ru

Ярмарка продуктов

Одним из новых направлений международной выставки «АгроКомплекс» станет Ярмарка продуктов – Экспозиция сельскохозяйственных кооперативов, где будут представлены товары местных фермеров, а также ведущих компаний Башкортостана. Все посетители смогут оценить вкус продуктов от фермеров и компаний в специальных дегустационных зонах.

Ярмарка рассчитана как на конечного потребителя, так и на предпринимателей и сетевые ретейлы, которые могут найти здесь новых поставщиков.

Деловая программа

В рамках форума состоится Пленарное заседание «Трансформация АПК: глобальные тренды 2030». Основными темами форума станут развитие молочной отрасли, цифровые экосистемы, техническая и технологическая модернизация отрасли.

Серьезный разговор ожидается в рамках секций «Развитие сельских территорий – основа регионального развития», «Малый бизнес на селе и кооперация: первые шаги и ориентиры 2030».

Впервые на Агропромышленном форуме состоится заседание Клуба инвесторов. Отдельные секции будут посвящены развитию и маркетингу региональных брендов, в том числе продуктам пчеловодства, продукции «Халяль» и другим.

Много внимания в программе форума уделено подготовке современных кадров для сельского хозяйства. Состоится Круглый стол «Будущее села глазами молодежи». В специально созданных интерактивных зонах состоятся Ярмарка вакансий, консультации фермеров по различным вопросам.

Приглашаем принять участие в Агропромышленном форуме и посетить 30-ю юбилейнуюмеждународную выставку «Агрокомплекс»!

Ждем вас с 17 по 20 марта 2020 года в ВДНХ ЭКСПО УФА!

Для участия в мероприятиях форума пройдите бесплатную регистрацию на сайте www.agrobvk.ru/o-forume/registratsiya