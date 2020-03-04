Житель Башкирии получил страшную травму при уборке снега

В Стерлитамаке сотрудник организации по благоустройству территории получил серьёзную травму на работе. Ногу мужчины затянуло в снегоуборочный аппарат. Гострудинспекция начала расследование дела.

Известно, что 26 февраля проводилась очистка дороги от снега на мосту через реку Стерля. По улице Худайбердина работали сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и использовали для уборки территории специализированные машины. Работа проходила спокойно, пока 36-летнему работнику не затянуло левую ногу в снегоуборочный механизм.