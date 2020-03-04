Стало известно, чем опасен WhatsApp

Известный мессенджер хранит большое количество информации о пользователях. Вся информация передаётся спецслужбам. Об этом написал в своем аккаунте бывший хакер Джейк Дэвис.
горячие новости
Как говорит бывший хакер, при запросе доступа к данным, пользователю могут отправить списко всех его контактов, а также всех групп, в которых он состоит. К слову, информация хранится и новая, и старая со всех телефонов, которыми когда-то пользовался человек. Дэвис допускает, что вся эта информация вполне может передаваться спецслужбам. Таким образом, они знают всё: кто с кем общается, в каких группах состоит. Также бывший хакер подчёркивает, что этим методом могут воспользоваться для вычисления людей, которые недовольны властью или критикуют её.
Также специалист рассказал об одном очень важном моменте. Дело в том, что в WhatsApp есть функция автоматического добавления людей в группы. Многие даже не знают об этом и не отключают функцию. В любой момент пользователя могут добавить в сомнительный чат или группу. Таким образом, человек навсегда останется связанным с участниками таких групп.