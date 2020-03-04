Стало известно, чем опасен WhatsApp

Как говорит бывший хакер, при запросе доступа к данным, пользователю могут отправить списко всех его контактов, а также всех групп, в которых он состоит. К слову, информация хранится и новая, и старая со всех телефонов, которыми когда-то пользовался человек. Дэвис допускает, что вся эта информация вполне может передаваться спецслужбам. Таким образом, они знают всё: кто с кем общается, в каких группах состоит. Также бывший хакер подчёркивает, что этим методом могут воспользоваться для вычисления людей, которые недовольны властью или критикуют её.