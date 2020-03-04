В Уфе ведутся поиски 43-летней женщины

В башкирской столице пропала 43-летняя уфимка. Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» поделились, что женщину не могут найти уже больше месяца. Поисками женщины занимаются волонтёры и правоохранители.

Марина Меший пропала в Уфе 30 января. Волонтеры поисково-спасательного отряда просят помочь в распространении ориентировки. Женщина может находиться в любом городе и районе республики.

Рост Марины примерно 175 см, телосложение худощавое. Волосы черные, а глаза карие. К сожалению, неизвестно в какой одежде была женщина в день исчезновения.