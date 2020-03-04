«Едят баланду и дерутся до крови»: в Башкирии в тесном питомнике ютятся 200 собак

В селе Кармасан Уфимского района волонтеры создали пункт временного содержания собак. На сегодняшний день в нем живут и ждут своих хозяев 200 животных. Собаки вынуждены есть жидкую похлебку, тесниться в клетках и спать на холоде.
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О шокирующей ситуации рассказала жительница Уфы Анна Ерошина в социальных сетях. Она призвала горожан по возможности забрать животных к себе или помочь приюту продовольствием. Анна отметила, что волонтеры делают все, что в их силах, однако без муниципальной поддержки мало что можно сделать для собак.
Питомник часто посещают волонтеры. Они привозят для собак еду и воду, а также стараются забирать в город больных и раненных. Добровольцы ухаживают и лечат животных за свои деньги.
Сейчас приют с благодарностью примет питьевую воду, еду, вакцины, глистогонные средства, ошейники и поводки: животных надо выгуливать, говорят волонтеры.