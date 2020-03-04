«Едят баланду и дерутся до крови»: в Башкирии в тесном питомнике ютятся 200 собак

В селе Кармасан Уфимского района волонтеры создали пункт временного содержания собак. На сегодняшний день в нем живут и ждут своих хозяев 200 животных. Собаки вынуждены есть жидкую похлебку, тесниться в клетках и спать на холоде.

О шокирующей ситуации рассказала жительница Уфы Анна Ерошина в социальных сетях. Она призвала горожан по возможности забрать животных к себе или помочь приюту продовольствием. Анна отметила, что волонтеры делают все, что в их силах, однако без муниципальной поддержки мало что можно сделать для собак.

«Они сидят за решетками и едят тюремную баланду, которую привозят после заключенных. Честно говоря, шок. 200 собак в питомнике, по 15-20 в клетке, периодически дерутся до крови. Живут они внутри старого коровника, на подстилках из сена скулят щенки с мамами и без мам. Сотрудники стараются, но что они могут сделать без муниципального содержания приюта?», - задается вопросом Анна.

Питомник часто посещают волонтеры. Они привозят для собак еду и воду, а также стараются забирать в город больных и раненных. Добровольцы ухаживают и лечат животных за свои деньги.

«На 200 собак элементарно не хватает ни рук, ни средств. Троих щенков мы забрали на передержку из холодного сарая, и они очень ждут своих новых хозяев. Взрослых собак тоже можно забрать, это прекрасные сторожа, например, в загородный дом, неприхотливые друзья, вечно благодарные питомцы».