Клиника из Уфы хочет подарить Путину год медицинского обслуживания

Одна из медицинских клиник Уфы хочет подарить Владимиру Путину год медицинского обслуживания. Соответствующее объявление появилось пару дней назад на Авито. Тому, кто доставит сертификат, предлагают 1,5 миллиона рублей.

Частная уфимская клиника разыскивает дипломатического курьера. Работа разовая, но необычная. Сотрудник должен будет выполнить необычную миссию: забрать из клиники сертификат на годовое бесплатное обслуживание у врачей медицинского центра и передать его Владимиру Путину. За выполненное задание руководство клиники обещает заплатить 1,5 миллиона рублей.

Важно, что забрать сертификат и подарить его, допустим, своей маме не получится. Документ будет именным, он предназначен лично для Владимира Путина. Это означает, что Президенту России понадобится показать паспорт, чтобы воспользоваться услугами центра.