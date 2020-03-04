Мэрия Уфы рассказала о предполагаемом месте уфимского «Арбата»

Сегодня, 4 марта, прошло заседание в администрации города. На встрече обсуждался вопрос расположения пешеходной улицы в столице Башкирии. Ульфат Мустафин, мэр Уфы, рассказал, какая улица может стать «Арбатом».

Пешеходной может стать улица Октябрьской Революции. Именно на этой улице сохранились исторические строения конца XIX — начала XX века. Но мэр города предупредил, что это не окончательное решение — создана рабочая группа, которая разработает данную идею.

Разговор о создании пешеходной улицы по типу Арбата ведется уже много лет. В прошлом году, например, такую улицу предлагали сделать в Черниковке, в районе улицы Первомайской. Были даже разработаны план и наработки, которые правда не воплотились в жизнь.