Глава Башкирии сорвал голос, болея за ХК «Салават Юлаев»

На этой неделе Радий Хабиров был в командировке в Москве. Помимо государственных дел, глава республики решил поддержать уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев». Башкирская команда сражалась с «Авангардом» в Балашихе 3 марта.

В этом матче победу одержали «юлаевцы». За шесть секунд до финальной сирены участникам команды удалось забить решающий гол. «Салават Юлаев» вышел вперед на восьмой минуте овертайма.

Радий Хабиров поделился в социальных сетях, что отчаянно болел за башкирскую команду. Уфимцам наконец-то удалось прервать шестиматчевую череду поражений от «Авангарда». Глава республики часто кашлял на сегодняшнем заседании Горсовета, а потом извинился, объяснившись, что вчера поддерживал «юлаевцев».

Прошу прощения за свой голос, вчера болел за «Салавата Юлаева». Радий Хабиров, Глава Башкирии