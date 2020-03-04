«Она должна борщи варить дома»: в Уфе студентка филфака дрифтует на розовом BMW

Скорость, адреналин, грязь и счастье на лицах. Жив ли автоспорт в Башкирии? И кто эти люди – с бензином в крови?
горячие новости
Картинг, ралли, дрифт. В России они собирают тысячи зрителей, а в республике оказались в глубоком подполье. Хулиганство на дорогах или спорт? В чем разница? Как можно приравнивать этих безобразников, которые беспредельничают на дорогах в городе и наших спортсменов? Почему башкирский автоспорт буксует, а наши спортсмены уезжают в другие регионы?
В это сложно поверить, но ему всего 6,5 лет. И ровно столько же под капотом его железного коня – 6,5 лошадиных сил. Борис Денисов будто родился с бензином в крови. Вместо игрушек – инструменты в автосервисе отца, с которым они собрали его первую гоночную машину, или багги, как её называют автоспортсмены.
Почти на такой же, но побольше, ездит и отец Бориса – Виталий Денисов – участник соревнований сразу в нескольких видах автоспорта: ралли, дрифт, дрэг-рэйсинг. Сейчас увлекся автокроссом. И его багги уже не раз "заезжала на тумбочку", как выражаются автогонщики, то есть занимала призовые места на пьедестале. Залог успеха – мощный двигатель и макисмально облегченный кузов из стекловолокна. Но его главная победа в другом, говорит спортсмен.
Наклейка «Уфа» появилась на корпусе впервые. В Башкирию Денисовы переехали всего два месяца назад из Оренбурга, и были сильно разочарованы – в столице республики не оказалось ни одного автодрома.
Это кадры семилетней давности. Как говорят автоспортсмены, тогда в Уфе еще был жив дрэг-рэйсинг – гонки на ускорение, на прямой 400-метровой дистанции. На своей «Тойоте Селика» основатель клуба "селикаводов" Руслан Рахмов тоже принимал участие в заездах. Соревнования регулярно проводились в поселке Максимовка, на известной многим взлетно-посадочной полосе.
По этой дороге в центре жилого квартала раньше взлетали самолеты. В советские годы здесь располагался испытательный аэродром завода УМПО. Взлетно-посадочная полоса была способна принять даже тяжелые военно-транспортные самолеты. Но несколько лет назад эту территорию отдали под строительство жилых домов.
Все, что теперь напоминает об аэродроме, – лишь зона, запретная для полетов коптеров, в которой едва не рухнул наш дрон с видеокамерой. И с тех пор, как здесь выросли жилые дома и поселились люди, автогонки под окнами тоже стали невозможны.
Здесь же, в Максимовке, проводились и чемпионаты по картингу – еще одному виду автоспорта, несправедливо забытому в Башкортостане.
Тренер Александр Петров начал возить детей на соревнования еще в конце 80-х и хорошо помнит, как развивали картинг в Уфе в советские годы.
Теперь в картинге осталось лишь несколько энтузиастов. Без финансирования. В мастерской Александр с детьми своими руками собирают машины – из остатков старых аппаратов и запчастей, которые покупают родители. Но главное, как и в других видах автоспорта, – детям абсолютно некуда выехать на тренировку. Те площадки, где карты сдают напрокат, к спорту отношения не имеют. Сами же спортсмены катаются, где придется. Сегодня, например, на закрытом участке Набережной.
При этом у наших детей – большой потенциал и желание развиваться, уверен тренер. Они ездят на чемпионаты в соседние регионы и побеждают. Татарстан, например, поражает высочайшим уровнем развития автоспорта. Картодромы повсюду. Один из крупнейших – в поселке Богатые Сабы. Для других видов круглогодично открыт известный на всю Россию автодром «Казань-Ринг». Такой масштаб для Башкортостана, конечно, пока недосягаем. Но в Федерации автоспорта республики говорят о необходимости хотя бы простой постоянной площадки для тренировок.
Скорость, адреналин, грязь и счастье на лицах. Впервые за долгое время под Уфой удалось провести республиканские соревнования по автокроссу и дрифту. Небольшой участок в поселке Зинино выделили временно, и для российских чемпионатов ни по размерам, ни по условиям он не подходит. Но спортсменов пока радует и это.
Студентка филфака Яна Лапшина дрифтует уже пятый год. Выступает за Белорецк на розовом BMW. Чтобы снять эти кадры, садимся в салон и проходим трассу вместе с девушкой. Впечатления – незабываемые!
Но если без шуток, управляемым заносом Яна владеет виртуозно, в чемпионатах побеждает регулярно. Автоспорт называет своей жизнью. Говорит: для нее это вызов самой себе, а заодно и другим участникам соревнований, особенно, мужского пола.
Дрифт сегодня – один из самых популярных в России видов автоспорта. Особенно зрелищны парные заезды. Здесь случается всякое. Например, прямо в тот момент, когда в автомобиле находится наш оператор, у машины отлетает колесо.
В числе зрителей – воспитанники православного военно-патриотического клуба «Александр Невский».
После гонок зрители могут воспользоваться услугами так называемого дрифт-такси. Любой желающий может сесть на пассажирское сиденье и испытать целый калейдоскоп эмоций.
Российская дрифт-серия входит в тройку сильнейших чемпионатов мира, рассказывает приглашенный в качестве судьи чемпион России Андрей Песегов. Автоспорт вызывает интерес у зрителей и способен привлекать инвесторов.
В Уфе за организацию республиканских соревнований по дрифту в этом году взялась группа энтузиастов – молодых ребят. Сумели привлечь спонсора, согласовали с администрацией и МЧС, организовали все по требованиям безопасности. Купили старенький УАЗик и практически вручную заливали ледовую трассу по семь часов ежедневно.
Здесь организаторы расположили зрительную зону. Она выгодно находится между двумя трассами. С одной стороны – дрифт, с другой – автокросс. И зрителям все отлично видно. При этом они – в безопасности: от трассы их отделяет вот такой снежный бруствер, под которым ряд покрышек и, самое главное, – бетонные блоки, перелететь через которые автомобиль не сможет.
Вход для зрителей – бесплатный, полевая кухня, ценные призы. И никакого дохода организаторам.
А это уже так называемый уличный дрифт, или как его квалифицируют в ГИБДД – опасное вождение. На Советской площади в Уфе машины выписывают виражи прямо на глазах у патруля ДПС. За такое поведение на дорогах общего назначения уличных гонщиков оштрафовали. Суровое наказание постигло и автовладельца, который дрифтовал в парке «Ватан» у «Конгресс-холла». За поврежденные ливневки, газон и тротуарную плитку через суд с него собираются взыскать ущерб в 1,5 миллиона рублей.
И хотя хулиганство на дорогах и автоспорт – это вещи разного порядка, спортсмены признаются, что именно по этой причине возникают проблемы с согласованием соревнований в ГИБДД.
Впрочем, наличие официального автодрома в черте города могло бы решить и проблему гонок на улицах.
Семиклассница Алиса Гайнуллина вспоминает текст письма, которое написала еще несколько лет назад. Тогда девочка попросила место для тренировок, но вместо помощи все обернулось бюрократической проверкой школы, в которой занимаются дети. Теперь же, увидев пост в соцсетях, что нынешний Глава Башкортостана тоже интересуется гонками и даже принял участие в кубке ПФО в Самаре, Алиса верит, что автоспорт в республике все-таки выйдет из подполья.