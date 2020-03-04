«Она должна борщи варить дома»: в Уфе студентка филфака дрифтует на розовом BMW

Скорость, адреналин, грязь и счастье на лицах. Жив ли автоспорт в Башкирии? И кто эти люди – с бензином в крови?

Картинг, ралли, дрифт. В России они собирают тысячи зрителей, а в республике оказались в глубоком подполье. Хулиганство на дорогах или спорт? В чем разница? Как можно приравнивать этих безобразников, которые беспредельничают на дорогах в городе и наших спортсменов? Почему башкирский автоспорт буксует, а наши спортсмены уезжают в другие регионы?

В это сложно поверить, но ему всего 6,5 лет. И ровно столько же под капотом его железного коня – 6,5 лошадиных сил. Борис Денисов будто родился с бензином в крови. Вместо игрушек – инструменты в автосервисе отца, с которым они собрали его первую гоночную машину, или багги, как её называют автоспортсмены.

Мы изменили саму раму, поставили защиту – вот эти сетки защитные сюда "приколхозили", чтобы оберегать пилота от каких-то инородных летающих тел – кусков грязи и т.д. Спорт все-таки контактный, машины иногда врезаются. Виталий Денисов, автогонщик

Почти на такой же, но побольше, ездит и отец Бориса – Виталий Денисов – участник соревнований сразу в нескольких видах автоспорта: ралли, дрифт, дрэг-рэйсинг. Сейчас увлекся автокроссом. И его багги уже не раз "заезжала на тумбочку", как выражаются автогонщики, то есть занимала призовые места на пьедестале. Залог успеха – мощный двигатель и макисмально облегченный кузов из стекловолокна. Но его главная победа в другом, говорит спортсмен.

Самое большое достижение – это то, что мне удалось привлечь к этому виду спорта своего старшего сына. Я думаю, и младший на следующий год пойдет. Это прививание интереса, любви к техническим видам спорта. Это занятость ребенка, чтобы у него сформировались нормальные ценности, чтобы ему было чем заняться в жизни, когда он подрастет, потому что попасть в плохую компанию очень легко. Виталий Денисов, автогонщик

Наклейка «Уфа» появилась на корпусе впервые. В Башкирию Денисовы переехали всего два месяца назад из Оренбурга, и были сильно разочарованы – в столице республики не оказалось ни одного автодрома.

В Оренбурге есть несколько трасс – тренировочных и боевых. На постоянной основе чемпионаты проводятся. А приехав в Уфу, я понял, что здесь даже негде потренироваться. Виталий Денисов, автогонщик

Это кадры семилетней давности. Как говорят автоспортсмены, тогда в Уфе еще был жив дрэг-рэйсинг – гонки на ускорение, на прямой 400-метровой дистанции. На своей «Тойоте Селика» основатель клуба "селикаводов" Руслан Рахмов тоже принимал участие в заездах. Соревнования регулярно проводились в поселке Максимовка, на известной многим взлетно-посадочной полосе.

Аэродром Максимовский, прозвище было такое – Мексика. Это были официальные заезды, гонщики были поделены на официальные классы – стандарт, анлим. Руслан Рахимов, автовладелец

По этой дороге в центре жилого квартала раньше взлетали самолеты. В советские годы здесь располагался испытательный аэродром завода УМПО. Взлетно-посадочная полоса была способна принять даже тяжелые военно-транспортные самолеты. Но несколько лет назад эту территорию отдали под строительство жилых домов.

Все, что теперь напоминает об аэродроме, – лишь зона, запретная для полетов коптеров, в которой едва не рухнул наш дрон с видеокамерой. И с тех пор, как здесь выросли жилые дома и поселились люди, автогонки под окнами тоже стали невозможны.

Проведение гонок невозможно в городе, по сути, нет никаких трасс. Уфа – город-миллионник, необходимо создать такие точки притяжения для автоспорта, где молодые люди могли бы посоревноваться, выпустить пар. Соревновательный дух ведет к прогрессу. И люди, если занимаются автоспортом, они, как правило, не курят, не пьют. Необходимо поддерживать автокультуру! Руслан Рахимов, автовладелец

Здесь же, в Максимовке, проводились и чемпионаты по картингу – еще одному виду автоспорта, несправедливо забытому в Башкортостане.

Тренер Александр Петров начал возить детей на соревнования еще в конце 80-х и хорошо помнит, как развивали картинг в Уфе в советские годы.

В каждом районе города были карты, по 3 – 5 машин, до 10 штук. В ДОСААФе штук 20-25 было. Очень хороший был технический парк. Сейчас это разрушено. Без слез не взглянешь. Александр Петров, тренер по картингу

Теперь в картинге осталось лишь несколько энтузиастов. Без финансирования. В мастерской Александр с детьми своими руками собирают машины – из остатков старых аппаратов и запчастей, которые покупают родители. Но главное, как и в других видах автоспорта, – детям абсолютно некуда выехать на тренировку. Те площадки, где карты сдают напрокат, к спорту отношения не имеют. Сами же спортсмены катаются, где придется. Сегодня, например, на закрытом участке Набережной.

Вот это сегодняшнее место наше – эта площадка – она символизирует тот уровень, на котором автоспорт, в частности, картинг, находится в республике. Это глубокое подполье! Если сравнивать с соседними регионами, то там это поддерживается на правительственном уровне, в каждом районе есть картодромы. Мы не понимаем, почему у нас так нельзя сделать. Рустем Маннанов

При этом у наших детей – большой потенциал и желание развиваться, уверен тренер. Они ездят на чемпионаты в соседние регионы и побеждают. Татарстан, например, поражает высочайшим уровнем развития автоспорта. Картодромы повсюду. Один из крупнейших – в поселке Богатые Сабы. Для других видов круглогодично открыт известный на всю Россию автодром «Казань-Ринг». Такой масштаб для Башкортостана, конечно, пока недосягаем. Но в Федерации автоспорта республики говорят о необходимости хотя бы простой постоянной площадки для тренировок.

Много писем писали о выделении земельного участка. Но все это разбивается о правду жизни. Потому что земля вокруг Уфы золотая. Она уже кому-то принадлежит. А те места, которые мы выбирали, проходили слушания, и местное население даже было не против, вдруг каким-то образом эта земля начинает кому-то принадлежать, и ее никто не хочет отдавать. А схема, когда выделяется земля под автомобильный спорт некоммерческой организации, и на этой территории совместно с инвесторами что-то делается – вот эта схема не работает. Владислав Мурзин, президент региональной общественной организации Федерации автомобильного спорта Республики Башкортостан

Скорость, адреналин, грязь и счастье на лицах. Впервые за долгое время под Уфой удалось провести республиканские соревнования по автокроссу и дрифту. Небольшой участок в поселке Зинино выделили временно, и для российских чемпионатов ни по размерам, ни по условиям он не подходит. Но спортсменов пока радует и это.

Студентка филфака Яна Лапшина дрифтует уже пятый год. Выступает за Белорецк на розовом BMW. Чтобы снять эти кадры, садимся в салон и проходим трассу вместе с девушкой. Впечатления – незабываемые!

Розовый – женский цвет. Это вообще машина мужа была. Захотелось отобрать. Перекрасила в розовый, а он сказал, что в розовый уже не сядет. Яна Лапшина, автогонщица

Но если без шуток, управляемым заносом Яна владеет виртуозно, в чемпионатах побеждает регулярно. Автоспорт называет своей жизнью. Говорит: для нее это вызов самой себе, а заодно и другим участникам соревнований, особенно, мужского пола.

Они очень расстраиваются, конечно. Ну как девушке можно проиграть – она же не должна за рулем сидеть, она должна борщи варить дома. А тут взяла и объехала. Яна Лапшина, автогонщица

Дрифт сегодня – один из самых популярных в России видов автоспорта. Особенно зрелищны парные заезды. Здесь случается всякое. Например, прямо в тот момент, когда в автомобиле находится наш оператор, у машины отлетает колесо.

В числе зрителей – воспитанники православного военно-патриотического клуба «Александр Невский».

Человек, который приучается себя вести так на виражах, преодолевать страх – он по жизни потом становится таким же. А детям это надо, это яркий пример. На таких примерах дети учатся преодолевать жизненные трудности. Протоиерей Виктор Иванов, руководитель Православного военно-патриотического объединения «Александр Невский»

После гонок зрители могут воспользоваться услугами так называемого дрифт-такси. Любой желающий может сесть на пассажирское сиденье и испытать целый калейдоскоп эмоций.

Российская дрифт-серия входит в тройку сильнейших чемпионатов мира, рассказывает приглашенный в качестве судьи чемпион России Андрей Песегов. Автоспорт вызывает интерес у зрителей и способен привлекать инвесторов.

Российская дрифт-серия набирает по 18 тысяч зрителей только на одном этапе. Сочи-автодром не собирал столько на «Формуле-1». В некоторых странах, которые поддерживают спорт, убавляют налоги, например, чтобы люди, компании были заинтересованы. Я думаю, еще пару шагов - и все у нас будет хорошо! Андрей Песегов, чемпион Россйской дрифт-серии 2014 года

В Уфе за организацию республиканских соревнований по дрифту в этом году взялась группа энтузиастов – молодых ребят. Сумели привлечь спонсора, согласовали с администрацией и МЧС, организовали все по требованиям безопасности. Купили старенький УАЗик и практически вручную заливали ледовую трассу по семь часов ежедневно.

Здесь организаторы расположили зрительную зону. Она выгодно находится между двумя трассами. С одной стороны – дрифт, с другой – автокросс. И зрителям все отлично видно. При этом они – в безопасности: от трассы их отделяет вот такой снежный бруствер, под которым ряд покрышек и, самое главное, – бетонные блоки, перелететь через которые автомобиль не сможет.

Вход для зрителей – бесплатный, полевая кухня, ценные призы. И никакого дохода организаторам.

Мы вообще не зарабатываем, мы в минус идем. Мы любим автоспорт. Я считаю, что первый шаг для развития автоспорта у меня за спиной! Показать людям простым, что это интересно, а администрации, что это безопасно, если сделать это правильно. И дальше клубок начнет разворачиваться сам. Найдутся спонсоры, найдутся согласованты. Владимир Авсарагов, организатор соревнований по зимнему дрифту

Очень здорово, когда строятся объекты, которые имеют мультиназначение, то есть объект, на котором мы можем проводить сразу несколько дисциплин. Это интересно и инвесторам, и нам, и государству – это занятость и детей, и молодежи, и взрослого населения. Если все-таки кто-то соберется строить объект для автоспорта, он должен быть с учетом нескольких дисциплин. Владислав Мурзин, Президент региональной общественной организации Федерации автомобильного спорта Республики Башкортостан

А это уже так называемый уличный дрифт, или как его квалифицируют в ГИБДД – опасное вождение. На Советской площади в Уфе машины выписывают виражи прямо на глазах у патруля ДПС. За такое поведение на дорогах общего назначения уличных гонщиков оштрафовали. Суровое наказание постигло и автовладельца, который дрифтовал в парке «Ватан» у «Конгресс-холла». За поврежденные ливневки, газон и тротуарную плитку через суд с него собираются взыскать ущерб в 1,5 миллиона рублей.

Госавтоинспекция призывает граждан не заниматься опасным вождением и ни в коем случае не делать этого на дорогах общего назначения! Марсель Бикташев, госинспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Республике Башкортостан

И хотя хулиганство на дорогах и автоспорт – это вещи разного порядка, спортсмены признаются, что именно по этой причине возникают проблемы с согласованием соревнований в ГИБДД.

Знаете, что нам обидно? Автоспорт – это дисциплина! Как можно приравнивать этих безобразников, которые беспредельничают на дорогах в городе и наших спортсменов? Давайте тогда закроем все студии по карате и боксу, раз народ дерется на дорогах. Владислав Мурзин, президент региональной общественной организации Федерации автомобильного спорта Республики Башкортостан

Впрочем, наличие официального автодрома в черте города могло бы решить и проблему гонок на улицах.

Мы, конечно, не хулиганим, как подрастающее поколение, но я думаю, и им было бы интереснее ездить на специальной трассе. Но за неимением такой они развлекаются по городу, на парковках. Так и получится подтянуть молодежь в спорт. Виталий Денисов, автогонщик