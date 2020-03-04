В Башкирии автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на бок

В городе Туймазы произошло дорожно-транспортное происшествие. Иномарка на въезде в город вылетела в кювет. Машина опрокинулась и перевернулась на бок.

Водитель «Рено Дастер» двигался в сторону города Туймазы. Однако не смог справиться с управлением на дороге в гололед. Машина слетела в кювет и перевернулась на бок.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и медики. К счастью, в аварии никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов восстановят ход событий, чтобы выяснить причину произошедшего.