Жительница Башкирии оплатила 45 штрафов своего молодого родственника

23-летнему парню из села Ишлы Аургазинского района повезло с семьей. Молодой человек 45 раз нарушил правила дорожного движения. Оплатить штрафы ему помогла родственница.

Долг парня за нарушение ПДД превысил 24 тысячи рублей. Сотрудники ГИБДД вынесли нарушителю предупреждение о временном ограничении права управления транспортом. Однако 23-летний житель села всё равно не спешил выплачивать долг.

Приставы возбудили исполнительное производство в отношении должника. Но молодой человек продолжал управлять машиной, несмотря на запрет. Тогда на помощь к нему пришла родственница, которая выплатила за нарушителя весь долг.