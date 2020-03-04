Житель Башкирии победил в творческом конкурсе Юрия Дудя

Популярный журналист и интервьюер Юрий Дудь объявил итоги творческого конкурса. После программы с группой «ГРОТ» всем желающим было предложено написать стихотворение о родном городе. Победителем конкурса стал житель Стерлитамака.

На своём канале в YouTube Юрий Дудь предложил написать рифмованный текст о своём родном городе. Участие могли принять все желающие, кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В выпуске от 3 марта журналист выбрал главного победителя.

Им стал интернет-пользователь с ником k4dr TV, который написал стихотворение о родном городе Стерлитамак. Юрий Дудь положительно оцени творчество жителя Башкирии: «Замечательный человек прислал замечательное стихотворение. По-моему, это офигенно». Теперь счастливец получит приз от группы «ГРОТ» — книгу с текстами песен и пачку иван-чая, который лично собрал исполнительный директор группы в Омске.

Житель Стерлитамака написал романтическое стихотворение:

Ты помнишь ночь:

Мы были влюблены.

За гаражами лаяли собаки.

И я сказал: «Глаза твои черны,

Как снег в моём родном Стерлитамаке».