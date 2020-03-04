В Башкирии женщины оказались образованнее мужчин

В Башкирии женщины оказались образованнее мужчин. Об этом говорят результаты анализа статистических данных. Информацию об исследованиях сообщили в Башстате.

Статистика показывает, что в республике 53% общей численности населения составляют женщины, из них 47% относятся к трудоспособной нише. По итогам исследования выяснилось, что 36,9% женщин имеют высшее образование. Среди мужчин показатель значительно ниже – 23,9%.

Исследования показали, что сегодня среди студентов вузов также больше девушек – 52,7%. А вот среднее образование получает 42,5% прекрасного пола. Чаще всего женщины стремятся получить образование в экономической, управленческой сферах, а также – в здравоохранении и сфере обслуживания.