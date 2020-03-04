«Это будет во благо»: Хурматулла Утяшев высказался о поправках в Конституцию

Владимир Путин внёс поправку в Конституцию о русском народе как о государствообразующем. Народный артист России и Башкирии Хурматулла Утяшев отметил, что данная поправка имеет только положительные моменты. Тем более введение такого уточняющего момента никак не влияет на сохранение ценностей других народов.
Хурматулла Утяшев отмечает, что русский язык всегда был языком переговоров для всех народов, что проживают на территории страны. Несмотря на то, что раньше такого уточнения не было, русский народ по умолчанию «был всегда объединяющим». Артист уточнил, что данная поправка не скажется негативно на других народах, так как в Конституции предусмотрена защита и сохранение ценностей каждой, даже самой маленькой народности.
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Конечно, Хурматулла Утяшев заметил, что вначале такое нововведение может восприниматься с опаской и сомнением. Однако на государственном уровне обещается поддержка всех языков и народностей России. Так как сейчас создана большая программа по сохранению языков, будет выделено ещё больше грантов, что точно скажется позитивно на развитии языков.
Фото: Интернет.