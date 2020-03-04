В Уфе в колодце был найден мёртвый мужчина

В башкирской столице обнаружили страшную находку. В канализационном колодце был спрятан мёртвый мужчина. Собственный источник издания «КП-Уфа» сообщает, что тело пролежало в коллекторе несколько дней.
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Тело было найдено полицейскими ночью 4 марта в колодце рядом с проспектом Октября. На трупе не было видимых телесных повреждений, однако рядом правоохранители нашли необычные улики. Рядом с телом были обнаружены монтировка и кусочек ковра со странными, скорее всего кровавыми пятнами.
Личность погибшего установить не удалось. Но сотрудники правоохранительных органов предположили, что на вид мужчине было 35-40 лет. По состоянию тела было определено, что труп пролежал в колодце больше трёх дней.
Фото: Интернет.