В Уфе в колодце был найден мёртвый мужчина

В башкирской столице обнаружили страшную находку. В канализационном колодце был спрятан мёртвый мужчина. Собственный источник издания «КП-Уфа» сообщает, что тело пролежало в коллекторе несколько дней.

Тело было найдено полицейскими ночью 4 марта в колодце рядом с проспектом Октября. На трупе не было видимых телесных повреждений, однако рядом правоохранители нашли необычные улики. Рядом с телом были обнаружены монтировка и кусочек ковра со странными, скорее всего кровавыми пятнами.

Личность погибшего установить не удалось. Но сотрудники правоохранительных органов предположили, что на вид мужчине было 35-40 лет. По состоянию тела было определено, что труп пролежал в колодце больше трёх дней.