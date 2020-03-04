В Сибае заработала молочная кухня

Технологическая особенность, которой мы должны гордиться, это то, что мы делаем продукцию термостатным способом. То есть у нас продукция сквашивается не в больших емкостях, а емкостью является каждый стаканчик, каждый продукт. Поэтому продукт получается, можно сказать, стоячий. У нас такой термин есть. Очень густой. В этом вся особенность.

Гульнара Шугаюпова, заместитель директора по производству молочной кухни