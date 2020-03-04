В Сибае заработала молочная кухня

В Сибае открылась молочная кухня. Она будет обеспечивать бесплатной продукцией, произведенной из местного сырья, детей в возрасте от шести месяцев до трех лет. Жители Сибая, а также Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов начали получать детское питание с января этого года, однако его привозили из Белорецка.
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Теперь в Сибае открылось собственное производство, для чего был сооружен модульный цех. Получать натуральную молочную продукцию бесплатно будут 876 малышей. Для этого в городе открыто три пункта выдачи детского питания по адресам: Маяковского, 26, Ленина, 17 и Ленина, 44. Созданы они и в соседних районах.
С запуском производства в Сибае детским питанием в республике обеспечены все дети от шести месяцев до трех лет. Молочные кухни работают в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Белорецке и Сибае. Каждое из новых производств рассчитано на переработку до пяти тонн молока в сутки и выпускает целый ряд наименований: йогурт, кефир, творог, молоко.