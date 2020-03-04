В Сибае заработала молочная кухня

В Сибае открылась молочная кухня. Она будет обеспечивать бесплатной продукцией, произведенной из местного сырья, детей в возрасте от шести месяцев до трех лет. Жители Сибая, а также Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов начали получать детское питание с января этого года, однако его привозили из Белорецка.

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Теперь в Сибае открылось собственное производство, для чего был сооружен модульный цех. Получать натуральную молочную продукцию бесплатно будут 876 малышей. Для этого в городе открыто три пункта выдачи детского питания по адресам: Маяковского, 26, Ленина, 17 и Ленина, 44. Созданы они и в соседних районах.

Как оформились с января, начали получать. Кефир, творог, молоко дают. Очень вкусные, свежие. Дети с удовольствием едят. 

Асия Хафизова, молодая мама

У меня трое детей. Пробовали всю линейку продукции, всё очень нравится, очень вкусно. Мы очень рады, что открыли у нас молочную кухню. 

Алена Шарипова, молодая мама

С запуском производства в Сибае детским питанием в республике обеспечены все дети от шести месяцев до трех лет. Молочные кухни работают в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Белорецке и Сибае. Каждое из новых производств рассчитано на переработку до пяти тонн молока в сутки и выпускает целый ряд наименований: йогурт, кефир, творог, молоко.

Технологическая особенность, которой мы должны гордиться, это то, что мы делаем продукцию термостатным способом. То есть у нас продукция сквашивается не в больших емкостях, а емкостью является каждый стаканчик, каждый продукт. Поэтому продукт получается, можно сказать, стоячий. У нас такой термин есть. Очень густой. В этом вся особенность.

Гульнара Шугаюпова, заместитель директора по производству молочной кухни

Если у нас в других городах это всё было сделано в существующих помещениях, которые были модернизированы, то здесь производство было создано с нуля. Основная задача – обеспечение детей, начиная с шести месяцев качественной молочной продукцией.

Алексей Гусев, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.