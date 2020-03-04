Радий Хабиров: «Уфу постоянно взрывала череда скандалов»

Радий Хабиров позитивно оценил изменения, которые произошли в Уфе за период с момента начала работы новой команды. Об этом руководитель Башкортостана заявил на заседании Горсовета Уфы. Стартовую позицию Радий Хабиров назвал «непростой». 

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Мы с осторожностью, страхом, переживаниями думали, что происходит в Уфе. Я в это время здесь не был, но каждый из вас может сказать, что это были не лучшие времена для Уфы. Команда уфимская работала, старалась, но, тем не менее, не были выстроены правильные рабочие отношения с республиканскими органами государственной власти, что, конечно, мешало развитию Уфы. Уфу постоянно взрывала череда скандалов, земельно-имущественные отношения и прочее – это всегда было предметом критики уфимского общества. Это тоже было частью жизни Уфы. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана отметил, что за год невозможно преобразить столицу республики. Но работа, которая идет сейчас, – планомерная и спокойная. Уфа должна стать драйвером не только экономической жизни, но и в целом осовремененный Башкортостана, подчеркнул Радий Хабиров. В свою очередь глава администрации Уфы Ульфат Мустафин представил отчет об итогах работы в 2019 году и рассказал о задачах на 2020 год. Так, вклад Уфы в валовый региональный продукт Башкортостана в прошлом году превысил 1 триллион 300 миллиардов рублей. На реализацию нацпроектов направили в Уфе в прошлом году 3 млрд рублей. Население Уфы увеличивается и сейчас – в столице проживают 1 млн 140 тысяч человек.

Сложным было состояние городского бюджета. Накопленные долги не позволяли городу развиваться. Пришлось заново выстраивать работу по многим направлениям. Тот темп, который был задан и в городе, и в республике, выдержали не все. За год команда администрации значительно обновилась. Пришли люди, готовые к новым задачам, умеющие работать на результат, слышать людей, их потребности и проблемы. 

Ульфат Мустафин, глава администрации г.Уфы