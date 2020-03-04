Радий Хабиров: «Уфу постоянно взрывала череда скандалов»

Радий Хабиров позитивно оценил изменения, которые произошли в Уфе за период с момента начала работы новой команды. Об этом руководитель Башкортостана заявил на заседании Горсовета Уфы. Стартовую позицию Радий Хабиров назвал «непростой».
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Глава Башкортостана отметил, что за год невозможно преобразить столицу республики. Но работа, которая идет сейчас, – планомерная и спокойная. Уфа должна стать драйвером не только экономической жизни, но и в целом осовремененный Башкортостана, подчеркнул Радий Хабиров. В свою очередь глава администрации Уфы Ульфат Мустафин представил отчет об итогах работы в 2019 году и рассказал о задачах на 2020 год. Так, вклад Уфы в валовый региональный продукт Башкортостана в прошлом году превысил 1 триллион 300 миллиардов рублей. На реализацию нацпроектов направили в Уфе в прошлом году 3 млрд рублей. Население Уфы увеличивается и сейчас – в столице проживают 1 млн 140 тысяч человек.