Радий Хабиров: «Уфу постоянно взрывала череда скандалов»

Мы с осторожностью, страхом, переживаниями думали, что происходит в Уфе. Я в это время здесь не был, но каждый из вас может сказать, что это были не лучшие времена для Уфы. Команда уфимская работала, старалась, но, тем не менее, не были выстроены правильные рабочие отношения с республиканскими органами государственной власти, что, конечно, мешало развитию Уфы. Уфу постоянно взрывала череда скандалов, земельно-имущественные отношения и прочее – это всегда было предметом критики уфимского общества. Это тоже было частью жизни Уфы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан