Житель Уфы безжалостно зарезал родную маму

3 марта житель города Уфы обратился в правоохранительные органы. Мужчина рассказал, что нашёл собственную маму мёртвой в её квартире. По подозрению в убийстве задержан 42-летний брат обратившегося мужчины.

Выяснилось, что в одной из квартир по улице Блюхера проживала 76-летняя женщина с 42-летним сыном. Вечером 3 марта по ещё неизвестным причинам сын напал с ножом на собственную маму и нанес ей несколько сильных ударов. Несчастная женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Тело погибшей обнаружил ещё один её сын, который в этот же день приехал навестить родительницу. Полицейские быстро обнаружили подозреваемого, который сознался в содеянном полностью. В отношении подозреваемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.