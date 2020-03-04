В Уфе открылось новое здание детской музыкальной школы

Новые возможности для юных музыкантов. В Затоне открылось новое здание детской музыкальной школы имени Адигама Искужина. Отметим, что это единственное учреждение в сфере дополнительного музыкального образования детей с 1966 года.
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Ранее школа располагалась на улице Пожарского в ветхом здании 1926 года постройки. Четыре года назад учебное заведение переехало на улицу Ахметова, но из-за интенсивной застройки микрорайона в 2018 году стартовало строительство нового здания школы.
Новая музыкальная школа рассчитана на 400 мест. Помимо обучения классических направлений, в учреждении открыты классы, где дети смогут научиться играть на курае, кубызе и думбыре. Кроме того, в школе созданы башкирские фольклорные ансамбли и оркестры, а также класс хореографии.