В Уфе открылось новое здание детской музыкальной школы

Новые возможности для юных музыкантов. В Затоне открылось новое здание детской музыкальной школы имени Адигама Искужина. Отметим, что это единственное учреждение в сфере дополнительного музыкального образования детей с 1966 года.

горячие новости

Главное
«Чтобы с чистым сердцем жить»: православные Башкирии отметили Прощеное воскресенье
ЖКХ
В Башкирии проверяют дома с завышенными платежками за отопление
Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова

Ранее школа располагалась на улице Пожарского в ветхом здании 1926 года постройки. Четыре года назад учебное заведение переехало на улицу Ахметова, но из-за интенсивной застройки микрорайона в 2018 году стартовало строительство нового здания школы.

28 августа мы торжественно всем коллективом со строителями заложили первый камень. Полтора года прошло, это совсем немного.

Ахият Гаитбаев, директор детской музыкальной школы №9 имени Адигама Искужина

Новая музыкальная школа рассчитана на 400 мест. Помимо обучения классических направлений, в учреждении открыты классы, где дети смогут научиться играть на курае, кубызе и думбыре. Кроме того, в школе созданы башкирские фольклорные ансамбли и оркестры, а также класс хореографии.

Мне тут очень нравится. Спасибо большое, что построили музыкальную школу. Раньше в старой школе были узкие кабинеты, было мало места, но сейчас просторнее тут, можно танцевать, петь и развиваться.

Гульназ Хасанова, ученица детской музыкальной школы №9 им. Адигама Искужина