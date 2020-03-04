В Уфе открылось новое здание детской музыкальной школы

Мне тут очень нравится. Спасибо большое, что построили музыкальную школу. Раньше в старой школе были узкие кабинеты, было мало места, но сейчас просторнее тут, можно танцевать, петь и развиваться.

Гульназ Хасанова, ученица детской музыкальной школы №9 им. Адигама Искужина