В Башкирии на сохранение лесов было направлено более 2 млрд

Более двух миллиардов рублей будет направлено на восстановление и сохранение лесов в Башкортостане. Финансирование запланировано до 2024 года. Об этом заявили сегодня на очередной коллегии Министерства лесного хозяйства республики.

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Напомним, по итогам прошлого года все ключевые показатели федерального проекта «Сохранение лесов» выполнены. Лесовосстановительные работы были проведены на площади более 14 тысячи гектаров. В этом году в республике имеется более ста лесных питомников с наличием 62 миллионов штук посадочного материала, половина из которых будет использована в  посадках следующего года.

В рамках федерального проекта нами закуплена техника на общую сумму почти 115 млн рублей. На текущий год мы добились суммы в размере 211 млн рублей. Это первый показатель по ПФО, второй – по РФ.

Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан