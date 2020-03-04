В Башкирии на сохранение лесов было направлено более 2 млрд

Более двух миллиардов рублей будет направлено на восстановление и сохранение лесов в Башкортостане. Финансирование запланировано до 2024 года. Об этом заявили сегодня на очередной коллегии Министерства лесного хозяйства республики.

Напомним, по итогам прошлого года все ключевые показатели федерального проекта «Сохранение лесов» выполнены. Лесовосстановительные работы были проведены на площади более 14 тысячи гектаров. В этом году в республике имеется более ста лесных питомников с наличием 62 миллионов штук посадочного материала, половина из которых будет использована в посадках следующего года.