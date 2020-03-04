В Башкирии подвели спортивные итоги 2019 года

В Уфе спортивная общественность республики подвела итоги 2019 года и наметили планы на 2020. Коллегия прошла в центре подготовки Башкортостана на проспекте Дружбы. Главный итог – признание региона лучшим в рамках национальной спортивной премии.

Это своего рода видимая часть айсберга. В минувшем 2019 республика принимала крупные спортивные мероприятия, в том числе Международные детские игры, волейбольную Лигу Наций. Идет активная работа в физкультурно-массовом направлении. А если быть более конкретными, то соглашение, подписанное по развитию борьбы, началось с реализации программы «Спортивная борьба – в школы». В нее вошли 16 учебных организаций. Открываются спорткомплексы. Отметим центр шорт-трека, сам центр спортивной подготовки, бассейн в уфимском микрорайоне Инорс. Впереди – серьезные планы.