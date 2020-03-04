В Башкирии прошли зональные соревнования по греко-римской борьбе

Греко-римская борьба для нас в этом году как новый вид. Но, мы уже 4-й или 5-й даже год занимаемся спортивной борьбой. Это уже основа, фундамент для греко-римской борьбы.

Ринат Азмуханов, тренер-преподаватель ДЮСШ Татышлинского района