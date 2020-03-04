В Башкирии прошли зональные соревнования по греко-римской борьбе

В Балтачевском районе прошли зональные соревнования по греко-римской борьбе. Побороться с соседями приехали команды Аскинского, Бураевского, Караидельского, Татышлинского районов. Состязания прошли среди ребят в возрасте 12-14 лет по 11 весовым категориям.
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Участие приняло более 50 спортсменов. По итогам зональных поединков на финальных республиканских соревнованиях будут участвовать 8 спортсменов из Татышлинского района, по 5 из Балтачевского и Аскинского и по 2 спортсмена из Бураевского и Караидельского районов.